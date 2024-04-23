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Published Сегодня, 13:35

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Началось планирование новой транспортной развязки около старого аэропорта

В Ростове началось планирование новой транспортной развязки к старому аэропорту

23 апреля 2024, 13:35
Фото: donland.ru
Началось планирование новой транспортной развязки около старого аэропорта
22 апреля вышло постановление администрации Ростова-на-Дону о планировке территории. На пересечении въезда в старый аэропорт и автомобильной дорогой по проспекту Шолохова хотят построить транспортную развязку.

Под комплекс дорожных сооружений было выделено 35,69 гектара. Подготовкой и определением границ земельного участка займется департамент архитектуры и градостроительства города. На реализацию этого этапа предусмотрели один год, который вступает в силу с момента издания постановления.

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Напомним, что на территории старого аэропорта до 2040 года хотят создать жилой район площадью 367 гектаров со всей необходимой инфраструктурой: планируется построить 1,8 миллиона квадратных метров жилья, социальные и развлекательные учреждения и многое другое.

Подробнее о планах застройки старого аэропорта.

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#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Строительство дорог#Старый аэропорт
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