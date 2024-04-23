В Ростове началось планирование новой транспортной развязки к старому аэропорту

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Под комплекс дорожных сооружений было выделено 35,69 гектара. Подготовкой и определением границ земельного участка займется департамент архитектуры и градостроительства города. На реализацию этого этапа предусмотрели один год, который вступает в силу с момента издания постановления.
Напомним, что на территории старого аэропорта до 2040 года хотят создать жилой район площадью 367 гектаров со всей необходимой инфраструктурой: планируется построить 1,8 миллиона квадратных метров жилья, социальные и развлекательные учреждения и многое другое.
Подробнее о планах застройки старого аэропорта.