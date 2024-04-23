В Ростове построят крупный жилой комплекс рядом с Кумженской рощей

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Известно, что застройщик «Летниковская» из Московской области приобрел 65% ООО «Кумжаград», основанный в феврале 2024 года. Его генеральным директором является Елена Степанова. Затем общество перешло к комбинированному закрытому имущественному комплексу. Он в свою очередь является крупным землевладельцем в районе Кумженской рощи. Ему принадлежит около 400 гектаров.
Еще весной прошлого года началось планирование строительства ЖК «Кумженский», который будет располагаться недалеко от набережной Дона и реки Мертвый Донец. Выбранная местность является трудной для реализации проекта: водоемы, отсутствие инфраструктуры и транспортного сообщения. Однако застройщики готовы создать все условия. Так, например, уже решен вопрос с транспортом. Здесь будет проходить автодорога Западная хорда, а также планируется съезд с дороги в месте строительства.
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