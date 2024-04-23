В Ростове построят крупный жилой комплекс рядом с Кумженской рощей

Еще весной прошлого года началось планирование строительства ЖК «Кумженский», который будет располагаться недалеко от набережной Дона и реки Мертвый Донец. Выбранная местность является трудной для реализации проекта: водоемы, отсутствие инфраструктуры и транспортного сообщения. Однако застройщики готовы создать все условия. Так, например, уже решен вопрос с транспортом. Здесь будет проходить автодорога Западная хорда, а также планируется съезд с дороги в месте строительства.