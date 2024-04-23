В Ростове водитель автобуса сбил на зебре 19-летнюю девушку в наушниках

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Инцидент произошел около 17:30 возле дома № 5 в переулке Туапсинский.
59-летний водитель автобуса «Нефаз 5299» наехал на девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент аварии она была в наушниках.
Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
В Госавтоинспекции напоминают пешеходам о важности внимательности на дороге: снимать наушники и капюшон, убедиться, что вас видит водитель, прежде чем начать переход.
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