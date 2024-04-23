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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

В Ростове водитель автобуса сбил на зебре 19-летнюю девушку

В Ростове водитель автобуса сбил на зебре 19-летнюю девушку в наушниках

23 апреля 2024, 18:26
Фото: 1MI
В Ростове водитель автобуса сбил на зебре 19-летнюю девушку
В Ростове водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция.

Инцидент произошел около 17:30 возле дома № 5 в переулке Туапсинский.

59-летний водитель автобуса «Нефаз 5299» наехал на девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент аварии она была в наушниках.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

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Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции напоминают пешеходам о важности внимательности на дороге: снимать наушники и капюшон, убедиться, что вас видит водитель, прежде чем начать переход.

Ранее стало известно, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.

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#Наталья Романова#Автобус#Девушка#Ростов#Травмы#Госпитализация#Госавтоинспекция#Пешеходный переход#Происшествия
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