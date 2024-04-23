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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате

В Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате

23 апреля 2024, 10:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате
В России, в том числе Ростовской области, не получится провести шествие «Бессмертного полка» в привычном формате, сообщает ТАСС.

Решение о том, что традиционного шествия не состоится в очном формате, приняли Центральный штаб движения. Что касается причин, то назвали существующие угрозы безопасности.

Ранее координатор движения в Ростове заявлял, что в регионе шествие должно состояться в обычном формате. Но теперь стало известно о новых планах.

Стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области
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Telegram-канал Mash пишет, что в этом году могут появиться новые формы. Портреты героев ВОВ предложили разместить на автобусах, автомобилях и речном транспорте, а также на медиаэкранах на улицах.

Напомним, что на украшения Ростова ко Дню Победы потратят почти 10 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бессмертный полк
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