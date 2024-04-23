В Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Решение о том, что традиционного шествия не состоится в очном формате, приняли Центральный штаб движения. Что касается причин, то назвали существующие угрозы безопасности.
Ранее координатор движения в Ростове заявлял, что в регионе шествие должно состояться в обычном формате. Но теперь стало известно о новых планах.
Telegram-канал Mash пишет, что в этом году могут появиться новые формы. Портреты героев ВОВ предложили разместить на автобусах, автомобилях и речном транспорте, а также на медиаэкранах на улицах.
Напомним, что на украшения Ростова ко Дню Победы потратят почти 10 миллионов рублей.