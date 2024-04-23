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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В центре Ростова эвакуировали поликлинику МВД

В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?

23 апреля 2024, 15:10
Фото: Гугл Карты
В центре Ростова эвакуировали поликлинику МВД

В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД

В Ростове экстренно эвакуировали поликлиники МВД, расположенную на улице Московской, 77. Инцидент произошел днем 23 апреля, сообщает rostov.ru.

Примерно в 16.00 мск администрация медицинского учреждения неожиданно вывела всех сотрудников на улицу. Врачи и персонал покинули здание прямо в медицинских халатах, не успев даже переодеться.

Территорию поликлиники оцепили сигнальной лентой, на месте работают сотрудники Росгвардии.

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Официальных комментариев от администрации поликлиники или правоохранительных органов пока не поступало. Причины экстренной эвакуации остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге.

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