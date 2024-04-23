В центре Ростова экстренно эвакуировали поликлинику МВД. Что там произошло?

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Примерно в 16.00 мск администрация медицинского учреждения неожиданно вывела всех сотрудников на улицу. Врачи и персонал покинули здание прямо в медицинских халатах, не успев даже переодеться.
Территорию поликлиники оцепили сигнальной лентой, на месте работают сотрудники Росгвардии.
Официальных комментариев от администрации поликлиники или правоохранительных органов пока не поступало. Причины экстренной эвакуации остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге.