Власти Самары отказались от контракта с «Мовистой», поставлявшей трамваи в Пермь

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Как передает properm.ru, последние месяцы представители власти и компании активно обсуждали трамвайную концессию.
В соответствии с условиями концессионного соглашения компания должна была поставить в Самару 45 трехсекционных трамваев и осуществить ремонт нескольких километров трамвайных путей. Однако администрация города решила самостоятельно обновить трамвайный парк и отремонтировать рельсы.
Планируется, что на модернизированные тележки трамваев «Шкода» будут установлены новые кузова. Также за счет средств городского бюджета планируется закупить несколько единиц трамвайной техники, пишет «КП-Самара».
Стоит отметить, что «Группа Мовиста» занимается модернизацией трамвайной инфраструктуры в нескольких городах России, включая Ярославль, Пермь, Курск, Уфу, Липецк и Екатеринбург. Осенью 2022 года администрация города Перми заключила контракт с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней организацией «Группы Мовиста». По условиям договора компания должна отремонтировать 35 километров рельсов, депо и семь тяговых подстанций, а также поставить в город 44 трамвая. Все эти обязательства должны быть исполнены до 2025 года включительно.
Недавно в СМИ появилась информация о продлении содержания бывшего руководителя компании в СИЗО до 23 мая из-за подозрений во взяточничестве. Уточняется, что экс-глава «Группы Мовиста» Александр Советников проходит обвиняемым по делу о взятке в размере 1,6 миллиона рублей ярославским чиновникам. Взамен он просил оказывать содействие работе его компании в Ярославле в сфере общественного транспорта. Решение было вынесено 21 февраля Фрунзенским районным судом города Ярославля.