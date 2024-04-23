Власти Самары отказались от контракта с «Мовистой», поставлявшей трамваи в Пермь

Стоит отметить, что «Группа Мовиста» занимается модернизацией трамвайной инфраструктуры в нескольких городах России, включая Ярославль, Пермь, Курск, Уфу, Липецк и Екатеринбург. Осенью 2022 года администрация города Перми заключила контракт с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней организацией «Группы Мовиста». По условиям договора компания должна отремонтировать 35 километров рельсов, депо и семь тяговых подстанций, а также поставить в город 44 трамвая. Все эти обязательства должны быть исполнены до 2025 года включительно.