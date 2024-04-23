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Published Сегодня, 13:13

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Власти Самары отказались от контракта с «Мовистой», поставлявшей трамваи в Пермь

Власти Самары отказались от контракта с «Мовистой», поставлявшей трамваи в Пермь

23 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Власти Самары решили отказаться от заключения контракта с компанией «Мовиста Регионы Самара», поскольку ежегодные платежи концессионеру создадут существенную финансовую нагрузку на бюджет города.

Как передает properm.ru, последние месяцы представители власти и компании активно обсуждали трамвайную концессию.

В соответствии с условиями концессионного соглашения компания должна была поставить в Самару 45 трехсекционных трамваев и осуществить ремонт нескольких километров трамвайных путей. Однако администрация города решила самостоятельно обновить трамвайный парк и отремонтировать рельсы.

Планируется, что на модернизированные тележки трамваев «Шкода» будут установлены новые кузова. Также за счет средств городского бюджета планируется закупить несколько единиц трамвайной техники, пишет «КП-Самара».

Стоит отметить, что «Группа Мовиста» занимается модернизацией трамвайной инфраструктуры в нескольких городах России, включая Ярославль, Пермь, Курск, Уфу, Липецк и Екатеринбург. Осенью 2022 года администрация города Перми заключила контракт с ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерней организацией «Группы Мовиста». По условиям договора компания должна отремонтировать 35 километров рельсов, депо и семь тяговых подстанций, а также поставить в город 44 трамвая. Все эти обязательства должны быть исполнены до 2025 года включительно.

Недавно в СМИ появилась информация о продлении содержания бывшего руководителя компании в СИЗО до 23 мая из-за подозрений во взяточничестве. Уточняется, что экс-глава «Группы Мовиста» Александр Советников проходит обвиняемым по делу о взятке в размере 1,6 миллиона рублей ярославским чиновникам. Взамен он просил оказывать содействие работе его компании в Ярославле в сфере общественного транспорта. Решение было вынесено 21 февраля Фрунзенским районным судом города Ярославля.

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