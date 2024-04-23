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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Ростовской области растет потребность в курьерах

Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области до 140 тысяч рублей

23 апреля 2024, 18:28
В Ростовской области растет потребность в курьерах
В Ростовской области количество спрос на курьеров увеличился на 19%. Количество вакансий превысило 1700 вакансий с начала текущего года, сообщает hh.ru.

Тренд на активный рост спроса на курьеров наблюдался и в 2023 году. Так, в Ростовской области за прошлый год количество вакансий для этой профессии выросло на 122% — здесь искали более 10,5 тысячи курьеров.

Аналитики связывают высокий спрос на курьеров с развитием таких сфер, как логистика, розничная торговля, ИТ-компании и сфера услуг для бизнеса. На эту тройку лидеров приходится более половины всех вакансий курьеров в России.

«Тренд востребованности курьеров последние 4-5 лет однозначно положительный, профессия остается одной из самых дефицитных и быстро растущих по зарплатам», — комментирует Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

По данным аналитического центра «Люди в цифрах», средний диапазон зарплат курьеров в Ростовской области составляет 78 000 — 140 000 рублей. При этом за год медианная зарплата по стране в этой профессии выросла почти на треть — с 87 300 до 112 500 рублей.

Что касается требований к кандидатам, то здесь существенных изменений не наблюдается. В 96% вакансий в Ростовской области не требуется профессиональный опыт.

Ранее стало известно, в каких сферах ростовчане вскоре не смогут найти работу.

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#Наталья Романова#Ростовская область#Зарплата#Логистика#Вакансии#Курьеры
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