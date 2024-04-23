Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области до 140 тысяч рублей

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Тренд на активный рост спроса на курьеров наблюдался и в 2023 году. Так, в Ростовской области за прошлый год количество вакансий для этой профессии выросло на 122% — здесь искали более 10,5 тысячи курьеров.
Аналитики связывают высокий спрос на курьеров с развитием таких сфер, как логистика, розничная торговля, ИТ-компании и сфера услуг для бизнеса. На эту тройку лидеров приходится более половины всех вакансий курьеров в России.
«Тренд востребованности курьеров последние 4-5 лет однозначно положительный, профессия остается одной из самых дефицитных и быстро растущих по зарплатам», — комментирует Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.
По данным аналитического центра «Люди в цифрах», средний диапазон зарплат курьеров в Ростовской области составляет 78 000 — 140 000 рублей. При этом за год медианная зарплата по стране в этой профессии выросла почти на треть — с 87 300 до 112 500 рублей.
Что касается требований к кандидатам, то здесь существенных изменений не наблюдается. В 96% вакансий в Ростовской области не требуется профессиональный опыт.
Ранее стало известно, в каких сферах ростовчане вскоре не смогут найти работу.