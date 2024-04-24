Александр Ищенко: Мы предлагаем возмещать половину затрат на ОСАГО для инвалидов

— Действующим федеральным законодательством предусмотрена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО тем инвалидам, которые получили автомобиль за счет бюджетных средств, однако не предусмотрена компенсация, если инвалид приобрел автомобиль за свой счет или в его индивидуальной программе реабилитации необходимость пользования автотранспортом не указана. Мы предлагаем, чтобы нашим бойцам, которые получили инвалидность во время выполнения задач на СВО, возмещали 50% стоимости полиса ОСАГО вне зависимости от того, на каких основаниях участник СВО приобрел автомобиль и пользуется им. Уверен, что такой подход окажет существенную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, — отметил Александр Ищенко.