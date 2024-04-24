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Александр Ищенко

Александр Ищенко: Мы предлагаем возмещать половину затрат на ОСАГО для инвалидов

24 апреля 2024, 11:15
Фото: ЗС РО
Александр Ищенко
Половину затрат на полис ОСАГО могут возмещать участникам СВО, получившим инвалидность. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По словам спикера законодательного Собрания Ростовской области, новая федеральная инициатива донских депутатов касается мер поддержки участников специальной военной операции, получивших инвалидность, и других категорий граждан.

— Действующим федеральным законодательством предусмотрена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО тем инвалидам, которые получили автомобиль за счет бюджетных средств, однако не предусмотрена компенсация, если инвалид приобрел автомобиль за свой счет или в его индивидуальной программе реабилитации необходимость пользования автотранспортом не указана. Мы предлагаем, чтобы нашим бойцам, которые получили инвалидность во время выполнения задач на СВО, возмещали 50% стоимости полиса ОСАГО вне зависимости от того, на каких основаниях участник СВО приобрел автомобиль и пользуется им. Уверен, что такой подход окажет существенную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, — отметил Александр Ищенко.

Парламентарий добавил, что активное участие в решении этого вопроса принимает сенатор РФ от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. Она провела серию консультаций на эту тему в Российском Правительстве, за что ей отдельное спасибо.

По мнению инициаторов данной инициативы, подобную меру поддержки нужно распространить и на другие категории граждан, имеющих статус инвалидов.

— Ростовское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов предложило депутатам донского парламента и сенатору Ирине Рукавишниковой рассмотреть возможность возмещения 50% стоимости полиса ОСАГО для инвалидов первой и второй групп и родителей детей-инвалидов, которые используют автомобиль, приобретенный за счет своих личных средств, — пояснил Александр Ищенко

Добавим, что нынешнее федеральное законодательство такой меры не предусматривает. Реализация данной инициативы позволит существенно улучшить положение инвалидов и родителей детей-инвалидов.

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