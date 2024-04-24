Александр Ищенко: Мы предлагаем возмещать половину затрат на ОСАГО для инвалидов

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По словам спикера законодательного Собрания Ростовской области, новая федеральная инициатива донских депутатов касается мер поддержки участников специальной военной операции, получивших инвалидность, и других категорий граждан.
— Действующим федеральным законодательством предусмотрена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО тем инвалидам, которые получили автомобиль за счет бюджетных средств, однако не предусмотрена компенсация, если инвалид приобрел автомобиль за свой счет или в его индивидуальной программе реабилитации необходимость пользования автотранспортом не указана. Мы предлагаем, чтобы нашим бойцам, которые получили инвалидность во время выполнения задач на СВО, возмещали 50% стоимости полиса ОСАГО вне зависимости от того, на каких основаниях участник СВО приобрел автомобиль и пользуется им. Уверен, что такой подход окажет существенную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, — отметил Александр Ищенко.
Парламентарий добавил, что активное участие в решении этого вопроса принимает сенатор РФ от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. Она провела серию консультаций на эту тему в Российском Правительстве, за что ей отдельное спасибо.
По мнению инициаторов данной инициативы, подобную меру поддержки нужно распространить и на другие категории граждан, имеющих статус инвалидов.
— Ростовское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов предложило депутатам донского парламента и сенатору Ирине Рукавишниковой рассмотреть возможность возмещения 50% стоимости полиса ОСАГО для инвалидов первой и второй групп и родителей детей-инвалидов, которые используют автомобиль, приобретенный за счет своих личных средств, — пояснил Александр Ищенко
Добавим, что нынешнее федеральное законодательство такой меры не предусматривает. Реализация данной инициативы позволит существенно улучшить положение инвалидов и родителей детей-инвалидов.