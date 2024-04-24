Стоимость черешни в Ростове-на-Дону превысила 5 тыс рублей за килограмм

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Они рассказали, что в магазинах цена составила 5,5 тысячи рублей. По их словам, это уже перебор.
«Сколько? Черешня по цене серебряного кольца в Ростове», — пишет автор.
В комментариях появились различные мнения по этому поводу. Одни предложили ждать сезона и покупать по нормальной стоимости.
Другие были шокированы, что черешня стоит несколько тысяч рублей.
«Не покупай, жди сезонную», — пишут горожане.
Ранее стало известно, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой.
До этого в ЦБ объяснили высокие цены на мясо в донском регионе.
Кроме того, в регионе резко подорожала рыба.