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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Стоимость черешни в Ростове-на-Дону превысила 5 тыс рублей за килограмм

Стоимость черешни в Ростове-на-Дону превысила 5 тыс рублей за килограмм

24 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону стоимость черешни достигла 5 тысяч рублей за один килограмм, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что в магазинах цена составила 5,5 тысячи рублей. По их словам, это уже перебор.

«Сколько? Черешня по цене серебряного кольца в Ростове», — пишет автор.

В комментариях появились различные мнения по этому поводу. Одни предложили ждать сезона и покупать по нормальной стоимости.

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Другие были шокированы, что черешня стоит несколько тысяч рублей.

«Не покупай, жди сезонную», — пишут горожане.

Ранее стало известно, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой.

До этого в ЦБ объяснили высокие цены на мясо в донском регионе.

Кроме того, в регионе резко подорожала рыба.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Цены#Магазины#Черешня
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