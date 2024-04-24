rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Юрист рассказал, что делать ростовчанам, чьи машины пострадали от обрушения зданий

Что делать, если на машину обрушилось здание

24 апреля 2024, 06:57
Фото: unsplash
Юрист рассказал, что делать ростовчанам, чьи машины пострадали от обрушения зданий

Юрист рассказал, что делать, если на машину обрушилось здание

Напомним, 17 апреля в Ростове-на-Дону на улице Орбитальной, 70 кирпичная облицовка дома, сданного в 2007 году, обрушилась на припаркованные машины. Юрист Юрий Мартынов рассказал, можно ли владельцам машин получить компенсацию в этом случае.

Этот случай выбивается из привычного для ростовчан контекста обрушений аварийных и старинных зданий. Ведь осыпавшемуся дому на Орбитальной было около 17 лет.

Ростовский юрист Юрий Мартынов замечает, что от подобной ситуации не застрахован никто. Однако починить автомобиль не за счет собственных средств все же можно.

«Перед тем как начинать разбирательство, убедитесь, что вы оставили машину в разрешенном для парковки месте. Сфотографируйте ее расположение и повреждения. Если авто было припарковано неправильно, вам скажут, что повреждения — ваша вина. И будут отчасти правы», — объясняет эксперт.

В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Узнать подробнее

Дополнительно можно снять видео с привязкой к местности, а также сфотографировать понятых рядом с авто. Трогать руками упавшие куски здания или пытаться передвигать машину нельзя.

Юрист рекомендует вызывать полицию для фиксации повреждений на место происшествия. Это, по его словам, будет эффективнее заявления, написанного в участке. На основании акта, составленного сотрудниками полиции или участковым, можно будет начинать возбуждение уголовного дела.

Затем с требованием возместить материальный ущерб за ремонт автомобиля, а также получить компенсацию за моральный ущерб можно обращаться в управляющие организации или напрямую к собственнику обрушившегося здания.

«При наличии полиса каско и при условии, что в договоре есть подходящий страховой случай процедура возмещения будет проходить проще и быстрее», — добавляет Юрий Мартынов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что насыщение салонов новыми машинами заставили продавцов подержанных авто снижать цены.

Читайте также:
Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»В Ростове спасли зрение мальчику, повредившего себе лицо бензопилойБеспилотники повредили электроподстанцию в Ростовской области
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Ростов#Обрушение здания#Обрушение дома#Происшествия
Подпишитесь
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
Сегодня, 10:29
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
Сегодня, 08:12
В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая
Сегодня, 09:46
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем
Сегодня, 08:50
Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней
Сегодня, 08:46
От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен
Сегодня, 07:44
"