Что делать, если на машину обрушилось здание

«Перед тем как начинать разбирательство, убедитесь, что вы оставили машину в разрешенном для парковки месте. Сфотографируйте ее расположение и повреждения. Если авто было припарковано неправильно, вам скажут, что повреждения — ваша вина. И будут отчасти правы», — объясняет эксперт.