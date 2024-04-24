Что делать, если на машину обрушилось здание

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Этот случай выбивается из привычного для ростовчан контекста обрушений аварийных и старинных зданий. Ведь осыпавшемуся дому на Орбитальной было около 17 лет.
Ростовский юрист Юрий Мартынов замечает, что от подобной ситуации не застрахован никто. Однако починить автомобиль не за счет собственных средств все же можно.
«Перед тем как начинать разбирательство, убедитесь, что вы оставили машину в разрешенном для парковки месте. Сфотографируйте ее расположение и повреждения. Если авто было припарковано неправильно, вам скажут, что повреждения — ваша вина. И будут отчасти правы», — объясняет эксперт.
Дополнительно можно снять видео с привязкой к местности, а также сфотографировать понятых рядом с авто. Трогать руками упавшие куски здания или пытаться передвигать машину нельзя.
Юрист рекомендует вызывать полицию для фиксации повреждений на место происшествия. Это, по его словам, будет эффективнее заявления, написанного в участке. На основании акта, составленного сотрудниками полиции или участковым, можно будет начинать возбуждение уголовного дела.
Затем с требованием возместить материальный ущерб за ремонт автомобиля, а также получить компенсацию за моральный ущерб можно обращаться в управляющие организации или напрямую к собственнику обрушившегося здания.
«При наличии полиса каско и при условии, что в договоре есть подходящий страховой случай процедура возмещения будет проходить проще и быстрее», — добавляет Юрий Мартынов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что насыщение салонов новыми машинами заставили продавцов подержанных авто снижать цены.