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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Что известно о смерти пятиклассника в школе и отмене парада в Новочеркасске

Что известно о смерти пятиклассника в школе и параде без зрителей в Ростове

24 апреля 2024, 17:13
Фото: Unsplash
Что известно о смерти пятиклассника в школе и отмене парада в Новочеркасске
В Ростовской области в школе скончался ученик пятого класса, в Ростове парад может пройти без зрителей, а также появился рейтинг самой вкусной шаурмы, подробности в материале RostovGazeta.

Смерть школьника

По информации регионального Следкома, в Ростовской области скончался ученик пятого класса во время занятий. Трагедия произошла в Донецке во вторник, 24 апреля, на уроке физкультуры, который проводили во дворе школы №20.

Издание пишет, что во время урока ученик, наклонившись, чтобы завязать шнурок, потерял сознание, после чего к нему подбежали учитель и медсестра. А после приехали сотрудники скорой, но спасти мальчика не удалось.

Отмененный парад

Губернатор Василий Голубев объявил, что в этом году в Новочеркасске не будет проводиться парад в честь годовщины победы в ВОВ.

Но он состоится в Ростова-на-Дону, в настоящее время обсуждается формат мероприятия. Этот вопрос прорабатывается с министерством обороны.

Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
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По словам губернатора, существует высокая вероятность, что парад пройдет без зрителей, как это было организовано в позапрошлом году. Он также отметил, что местные жители продолжают запускать фейерверки во время праздников, игнорируя ограничения.

«Если салют состоится 9 мая, это будет решение министерства обороны. Они проводят его на левом берегу, в то время как мы — в городе. Мы не будем организовывать фейерверки в городе», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, существует высокая вероятность, что парад пройдет без зрителей, как это было организовано в позапрошлом году.По словам губернатора, существует высокая вероятность, что парад пройдет без зрителей, как это было организовано в позапрошлом году.
По словам губернатора, существует высокая вероятность, что парад пройдет без зрителей, как это было организовано в позапрошлом году.
Фото: donland.ru

Самая вкусная шаурма

В рейтинге городов с самой вкусной шаурмой Ростов-на-Дону занял четвертое место. По мнению 5,32% туристов, именно здесь можно найти самое вкусное блюдо в стране.

Санкт-Петербург и Москва заняли первое и второе место, собрав 25,92% и 19,34% голосов соответственно. В рейтинг также включены Казань, Новгород, Краснодар, Екатеринбург и многие другие.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Трагедия#Физкультура#Школьник
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