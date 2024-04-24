Что известно о смерти пятиклассника в школе и параде без зрителей в Ростове

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По информации регионального Следкома, в Ростовской области скончался ученик пятого класса во время занятий. Трагедия произошла в Донецке во вторник, 24 апреля, на уроке физкультуры, который проводили во дворе школы №20.
Издание пишет, что во время урока ученик, наклонившись, чтобы завязать шнурок, потерял сознание, после чего к нему подбежали учитель и медсестра. А после приехали сотрудники скорой, но спасти мальчика не удалось.
Губернатор Василий Голубев объявил, что в этом году в Новочеркасске не будет проводиться парад в честь годовщины победы в ВОВ.
Но он состоится в Ростова-на-Дону, в настоящее время обсуждается формат мероприятия. Этот вопрос прорабатывается с министерством обороны.
По словам губернатора, существует высокая вероятность, что парад пройдет без зрителей, как это было организовано в позапрошлом году. Он также отметил, что местные жители продолжают запускать фейерверки во время праздников, игнорируя ограничения.
«Если салют состоится 9 мая, это будет решение министерства обороны. Они проводят его на левом берегу, в то время как мы — в городе. Мы не будем организовывать фейерверки в городе», — подчеркнул глава региона.
В рейтинге городов с самой вкусной шаурмой Ростов-на-Дону занял четвертое место. По мнению 5,32% туристов, именно здесь можно найти самое вкусное блюдо в стране.
Санкт-Петербург и Москва заняли первое и второе место, собрав 25,92% и 19,34% голосов соответственно. В рейтинг также включены Казань, Новгород, Краснодар, Екатеринбург и многие другие.