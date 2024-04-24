«Что там за возня»: Голубев отругал чиновников из-за центра хирургии в Ростове

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Глава региона заявил, что ему поступили обращения по поводу долгого рассмотрения бумаг, связанных с центром. Хотя сам объект уже практически готов.
«Что там за возня бюрократическая идет?», — спросил губернатор у ответственных.
Ему ответили, что контракт состоит из двух частей, первый из которых проверяет Минстрой. А вторая часть касается поставки оборудования.
Губернатор напомнил, что этот проект перенесли с 2026 на 2024 год. Он потребовал доложить ему об исполнении до 1 мая.
Ему ответили, что документы просматривают в течение двух дней, после чего отдаются на исправление. Голубев объяснил, что его не интересует процесс, так как ему нужен результат.
«Это касается любой темы. Если мы создаем видимость своей работы бумажками, то мы не нужны», — заявил глава региона и добавил, что нужно быть в курсе того, что происходит на объекте.
Ранее стало известно, что робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в Ростове