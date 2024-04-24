Долги за капремонт можно будет заплатить без пени в Ростовской области. Но есть нюанс

Шереметьева заявила, что с задолженностью в более чем два миллиарда рублей борются разными способами. Самый распространенный — взыскание долгов через суд. Также в Фонде капитального ремонта отметили недавнюю акцию, когда жителям региона предлагали оплатить до конца года долги по капремонту без учета пени.