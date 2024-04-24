Долги за капремонт можно будет заплатить без пени в Ростовской области. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Шереметьева заявила, что с задолженностью в более чем два миллиарда рублей борются разными способами. Самый распространенный — взыскание долгов через суд. Также в Фонде капитального ремонта отметили недавнюю акцию, когда жителям региона предлагали оплатить до конца года долги по капремонту без учета пени.
«Итогом акции стало то, что 100-105 миллионов денежных средств мы получили, включая около 70 миллионов — это задолженность прошлых лет, со сроком давности», — заявила Дарья Шереметьева.
Врио директора не исключила, что акцию могут повторить в Ростовской области. Однако есть опасения, что должники «привыкнут» и будут специально ждать конца года, чтобы погасить задолженность без учета пени.
«Поэтому исключительно по финансовым показателям принимается решение о проведении такой акции», — заключила спикер.
Вместе с тем, по словам Шереметьевой, финансовый итог от проведения акции оказался соизмерим с судебной работой, которую проводит Фонд капитального ремонта.
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