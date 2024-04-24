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Published Сегодня, 08:35

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Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники

Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники

24 апреля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Эксперт Роскачества Наталья Филатова порекомендовала при покупке готового шашлыка отдавать предпочтение продукту, упакованному на мясоперерабатывающем заводе или мясокомбинате.

При этом лучше выбирать продукт известных производителей и обязательно смотреть на маркировку, где изготовитель обязан указывать информацию о мясе.

Как пишет NEWS.ru, на этикетке в обязательном порядке должно быть указано, что это не мясосодержащий продукт, а полуфабрикат. При этом состав продукта должен быть максимально простым — эксперт порекомендовала вспомнить, как маринуется шашлык дома и искать приближенный к этому рецепту состав.

Кроме того, Филатова напомнила, что в соответствии с ГОСТ 32951 мясные полуфабрикаты делятся на категории, которые зависят от количества мышечной, соединительной и жировой тканей.

Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса, а, следовательно, пищевая и биологическая ценность. В общей сложности выделяют пять категорий. Самая высокая — категория А — свыше 80% мышечной ткани, а самая низкая — категория Д, в которой меньше 20% мышечной ткани. Эксперт рекомендовала выбирать категории А и В, так как в таких продуктах больше мяса и меньше жировой ткани.

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