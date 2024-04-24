Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
При этом лучше выбирать продукт известных производителей и обязательно смотреть на маркировку, где изготовитель обязан указывать информацию о мясе.
Как пишет NEWS.ru, на этикетке в обязательном порядке должно быть указано, что это не мясосодержащий продукт, а полуфабрикат. При этом состав продукта должен быть максимально простым — эксперт порекомендовала вспомнить, как маринуется шашлык дома и искать приближенный к этому рецепту состав.
Кроме того, Филатова напомнила, что в соответствии с ГОСТ 32951 мясные полуфабрикаты делятся на категории, которые зависят от количества мышечной, соединительной и жировой тканей.
Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса, а, следовательно, пищевая и биологическая ценность. В общей сложности выделяют пять категорий. Самая высокая — категория А — свыше 80% мышечной ткани, а самая низкая — категория Д, в которой меньше 20% мышечной ткани. Эксперт рекомендовала выбирать категории А и В, так как в таких продуктах больше мяса и меньше жировой ткани.