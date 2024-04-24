Эксперт дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники

Чем больше мышечной ткани, тем выше категория мяса, а, следовательно, пищевая и биологическая ценность. В общей сложности выделяют пять категорий. Самая высокая — категория А — свыше 80% мышечной ткани, а самая низкая — категория Д, в которой меньше 20% мышечной ткани. Эксперт рекомендовала выбирать категории А и В, так как в таких продуктах больше мяса и меньше жировой ткани.