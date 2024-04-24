Глава РЭО Буцаев: В РФ прошли первые проверки утилизаторов для включения в реестр РОП

По информации, озвученной гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым, с 1 января этого года все утилизаторы РОП должны состоять в специальном реестре, для включения в который необходимо пройти проверку. Проверка утилизатора включает подтверждение наличия и исправности у него соответствующего оборудования, а также действующего производства заявленной продукции. В феврале этого года российское правительство наделило РЭО полномочиями на проведение проверки утилизаторов. Российский экологический оператор при участии Росприроднадзора приступил к оценке реальных мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья. Когда документация проверена и выезд на производство совершен, ставится вопрос о внесении утилизатора в реестр проверенных. Тем, кого не будет в реестре, не зачтут исполнение нормативов в рамках РОП. У включенных в реестр предприятий есть необходимые для работы мощности и разрешения, пишет 56orb.ru.