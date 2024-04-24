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Глава РЭО Буцаев: В РФ прошли первые проверки утилизаторов для включения в реестр РОП

Глава РЭО Буцаев: В РФ прошли первые проверки утилизаторов для включения в реестр РОП

24 апреля 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney
РЭО при участии инспекторов управлений Росприроднадзора регионов провел две выездные проверки утилизаторов: «НЭК-Утилизация» в Ярославской области и «ПРОЭКО» в Ленинградской области. По итогам проверки компании были включены в реестр РОП.

Включенные в реестр компании могут предоставлять услугу по утилизации в соответствии с положениями закона о расширенной ответственности производителей (РОП).

По информации, озвученной гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым, с 1 января этого года все утилизаторы РОП должны состоять в специальном реестре, для включения в который необходимо пройти проверку. Проверка утилизатора включает подтверждение наличия и исправности у него соответствующего оборудования, а также действующего производства заявленной продукции. В феврале этого года российское правительство наделило РЭО полномочиями на проведение проверки утилизаторов. Российский экологический оператор при участии Росприроднадзора приступил к оценке реальных мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья. Когда документация проверена и выезд на производство совершен, ставится вопрос о внесении утилизатора в реестр проверенных. Тем, кого не будет в реестре, не зачтут исполнение нормативов в рамках РОП. У включенных в реестр предприятий есть необходимые для работы мощности и разрешения, пишет 56orb.ru.

В РЭО рассказали, что в системе РОП могут работать около 600 состоящих в реестре компаний-утилизаторов. Процедура является добровольной. К настоящему моменту 350 компаний, желающих состоять в реестре, направили соответствующее заявление.

Согласно заявлению директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, уже состоялись две выездные проверки. На предприятиях проверили работу и ознакомились с технологиями производства указанного в заявлении продукта. Кроме того, экспериментально провели замер мощности. Для этого оценили скорость переработки определенного объема отходов, запущенного по технологической линии. По завершении мероприятий обе компании вошли в реестр утилизаторов.

Предполагается, что включение утилизаторов в реестр поможет избежать ситуаций с фейковыми актами утилизации и повысить спрос на деятельность компаний. Благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП их услуги обойдутся дешевле, чем уплата экосбора.

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