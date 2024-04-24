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Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»

Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»

24 апреля 2024, 16:35
Фото: ФК «Ростов»
Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оштрафован в результате инцидента, произошедшего на матче со «Спартаком», который состоялся на «Ростов Арене» 21 апреля сообщили в КДК РФС.

Во время спорного момента на поле Карпин не смог сдержать эмоций и вышел за пределы технической зоны, нарушив правила. Это нарушение стало уже двенадцатым в текущем сезоне для главного тренера.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение выписать штраф Карпину в размере 30 тысяч рублей, а также наложить штраф на клуб «Ростов» в размере 20 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда Карпин оказывается в центре скандала. В предыдущем матче против «Химок» он получил красную карточку. Однако и это не помешало ему продолжать проявлять несдержанное поведение на поле.

Ранее ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением.

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#Наталья Романова#Штраф#Валерий Карпин#Поражение#Поведение#Эмоции#Спартак
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