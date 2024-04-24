Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Во время спорного момента на поле Карпин не смог сдержать эмоций и вышел за пределы технической зоны, нарушив правила. Это нарушение стало уже двенадцатым в текущем сезоне для главного тренера.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение выписать штраф Карпину в размере 30 тысяч рублей, а также наложить штраф на клуб «Ростов» в размере 20 тысяч рублей.
Это не первый случай, когда Карпин оказывается в центре скандала. В предыдущем матче против «Химок» он получил красную карточку. Однако и это не помешало ему продолжать проявлять несдержанное поведение на поле.
Ранее ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением.