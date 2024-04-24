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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:16

Главный архитектор Азова попалась на взятке

Главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке

24 апреля 2024, 13:09
Фото: Unsplash
Главный архитектор Азова попалась на взятке
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора города Азова Марины Ковалевич. Женщину подозревают в получении крупной взятки, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, подозреваемая получила деньги от руководителя строительной компании за содействие в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса. Взятка была замаскирована под оплату ремонтных работ в квартире ее матери.

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Кроме того, главный архитектор пыталась получить еще одну взятку — в виде выгодной покупки квартиры в том самом жилом комплексе. Однако ее действия были пресечены правоохранительными органами.

В настоящий момент подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что программу капремонта домов сорвали в Ростовской области.

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