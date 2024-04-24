Главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По данным следствия, подозреваемая получила деньги от руководителя строительной компании за содействие в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса. Взятка была замаскирована под оплату ремонтных работ в квартире ее матери.
Кроме того, главный архитектор пыталась получить еще одну взятку — в виде выгодной покупки квартиры в том самом жилом комплексе. Однако ее действия были пресечены правоохранительными органами.
В настоящий момент подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что программу капремонта домов сорвали в Ростовской области.