Ко Дню Победы в Ростовской области получат выплату 359 ветеранов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Ростовское отделение СФР ввело автоматическую выплату, которая составила 10 тысяч рублей. Ветераны и инвалиды войны получили эту дополнительную помощь одновременно с прочими видами ежемесячной материальной поддержки.
Выплаты получат все, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, включая партизан, военнослужащих, подпольщиков, контрразведчиков, разведчиков и защитников Ленинграда.
Ранее стало известно, что в Новочеркасске отменили парад в честь годовщины Победы в ВОВ, а в Ростове мероприятие может пройти без зрителей.
До этого появилась информация о том, что скоро центр Ростова-на-Дону начнут перекрывать для репетиции парада Победы.