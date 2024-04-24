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Published Сегодня, 11:30

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Ко Дню Победы в Ростовской области получили выплату 359 ветеранов

Ко Дню Победы в Ростовской области получат выплату 359 ветеранов

24 апреля 2024, 11:30
Фото: donland.ru / иллюстрация
Ко Дню Победы в Ростовской области получили выплату 359 ветеранов
В Ростовской области проживают 359 ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В этому году в честь праздника Дня Победы все они получат прибавку к пенсии, по сообщению Социального фонда России.

Ростовское отделение СФР ввело автоматическую выплату, которая составила 10 тысяч рублей. Ветераны и инвалиды войны получили эту дополнительную помощь одновременно с прочими видами ежемесячной материальной поддержки.

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Выплаты получат все, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, включая партизан, военнослужащих, подпольщиков, контрразведчиков, разведчиков и защитников Ленинграда.

Ранее стало известно, что в Новочеркасске отменили парад в честь годовщины Победы в ВОВ, а в Ростове мероприятие может пройти без зрителей.

До этого появилась информация о том, что скоро центр Ростова-на-Дону начнут перекрывать для репетиции парада Победы.

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