rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Количество подписчиков на паблики донских госучреждений приблизилось к двум миллионам

Количество подписчиков на паблики донских госучреждений приблизилось к двум миллионам

24 апреля 2024, 14:54
Фото: Unsplash
Количество подписчиков на паблики донских госучреждений приблизилось к двум миллионам
Сегодня страницы в социальных сетях и мессенджерах ведут все государственные и муниципальные органы власти, а также подведомственные им учреждения Ростовской области.

Именно там размещается самая актуальная и справочная информация. На этих ресурсах граждане могут узнать последние новости, ознакомиться с отчетами и проектами, а также посмотреть видеоролики о деятельности региональной власти.

В областном правительстве поясняют, главное отличие госпабликов от других, является специальная метка в виде серого флажка и надписи «Госорганизация».

По словам заместителя губернатора Артема Хохлова, официальные паблики в «ВК» есть у всех госучреждений Ростовской области.

— На Дону создано и функционирует почти 5,5 тысячи госпабликов, на которые подписаны около двух миллионов человек. Взаимодействие государственных и муниципальных органов власти и граждан через социальные сети благоприятно сказывается на эффективности решения проблем населения и повышает их доверие к власти, — пояснил замгубернатора.

В настоящее время лидирующие позиции по количеству госпабликов на Дону занимает сфера образования, там создано 2697 страниц. Затем идут администрации, на которые зарегистрирован 1361 официальный аккаунт. И замыкают тройку лидеров госпаблики сферы культуры, у них 605 страниц.

— Перед нами стоит задача совершенствовать госпаблики, чтобы жители всех городов и районов Ростовской области всегда получали качественную, оперативную и проверенную информацию, — говорит Артем Хохлов.

В региональном правительстве уверены, что официальные страницы сегодня играют ключевую роль не только в информировании о событиях в стране и регионе, но и позволяют жителям участвовать в обсуждении важных тем, а также оперативно получать ответы на все волнующие их вопросы.

Фото: Правительство Ростовской области

Например, городская поликлиника №4 Ростова-на-Дону опубликовала на своей официальной странице в ВК материал о правильности прохождения ЛФК. В ветке комментариев появилось много вопросов о прохождении курса, и каждому пользователю был дан подробный ответ.

Ростовская больница скорой медицинской помощи опубликовала на своей официальной странице в ВК материал о сотруднике, которому вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова вручила орден Пирогова. Публикация получила большой отклик у подписчиков госпаблика, собрав почти две сотни положительных реакций и десятки комментариев с поздравлениями и благодарностями за работу.

Паблик «Библиотеки Ростова» поделился информацией о проведении ежегодной акции «Библионочь». В материале были даны подробные разъяснения, что входит в программу акции и как стать ее участником.

Отдела социальной защиты Куйбышева в своем паблике поделился информацией о донских семьях, которые потратили только часть материнского капитала, и дал разъяснения где как узнать об остатке средств онлайн и на что можно потратить средства материнского капитала.

Спортивные школы региона опубликовали на официальных страницах в ВК материалы о достижениях донских спортсменов на Кубке России по стрельбе из лука.

Добавим, что жители Ростовской области могут также получать оперативную и достоверную информацию о деятельности губернатора Ростовской области Василия Голубева и регионального правительства заходя на их официальные аккаунты.

Аккаунты губернатора Василия Голубева:

Аккаунты Правительства Ростовской области:

Подпишитесь
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
Сегодня, 10:29
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
Сегодня, 08:12
В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая
Сегодня, 09:46
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем
Сегодня, 08:50
Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней
Сегодня, 08:46
От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен
Сегодня, 07:44
"