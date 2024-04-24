Количество подписчиков на паблики донских госучреждений приблизилось к двум миллионам

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
Именно там размещается самая актуальная и справочная информация. На этих ресурсах граждане могут узнать последние новости, ознакомиться с отчетами и проектами, а также посмотреть видеоролики о деятельности региональной власти.
В областном правительстве поясняют, главное отличие госпабликов от других, является специальная метка в виде серого флажка и надписи «Госорганизация».
По словам заместителя губернатора Артема Хохлова, официальные паблики в «ВК» есть у всех госучреждений Ростовской области.
— На Дону создано и функционирует почти 5,5 тысячи госпабликов, на которые подписаны около двух миллионов человек. Взаимодействие государственных и муниципальных органов власти и граждан через социальные сети благоприятно сказывается на эффективности решения проблем населения и повышает их доверие к власти, — пояснил замгубернатора.
В настоящее время лидирующие позиции по количеству госпабликов на Дону занимает сфера образования, там создано 2697 страниц. Затем идут администрации, на которые зарегистрирован 1361 официальный аккаунт. И замыкают тройку лидеров госпаблики сферы культуры, у них 605 страниц.
— Перед нами стоит задача совершенствовать госпаблики, чтобы жители всех городов и районов Ростовской области всегда получали качественную, оперативную и проверенную информацию, — говорит Артем Хохлов.
В региональном правительстве уверены, что официальные страницы сегодня играют ключевую роль не только в информировании о событиях в стране и регионе, но и позволяют жителям участвовать в обсуждении важных тем, а также оперативно получать ответы на все волнующие их вопросы.
Например, городская поликлиника №4 Ростова-на-Дону опубликовала на своей официальной странице в ВК материал о правильности прохождения ЛФК. В ветке комментариев появилось много вопросов о прохождении курса, и каждому пользователю был дан подробный ответ.
Ростовская больница скорой медицинской помощи опубликовала на своей официальной странице в ВК материал о сотруднике, которому вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова вручила орден Пирогова. Публикация получила большой отклик у подписчиков госпаблика, собрав почти две сотни положительных реакций и десятки комментариев с поздравлениями и благодарностями за работу.
Паблик «Библиотеки Ростова» поделился информацией о проведении ежегодной акции «Библионочь». В материале были даны подробные разъяснения, что входит в программу акции и как стать ее участником.
Отдела социальной защиты Куйбышева в своем паблике поделился информацией о донских семьях, которые потратили только часть материнского капитала, и дал разъяснения где как узнать об остатке средств онлайн и на что можно потратить средства материнского капитала.
Спортивные школы региона опубликовали на официальных страницах в ВК материалы о достижениях донских спортсменов на Кубке России по стрельбе из лука.
Добавим, что жители Ростовской области могут также получать оперативную и достоверную информацию о деятельности губернатора Ростовской области Василия Голубева и регионального правительства заходя на их официальные аккаунты.
Аккаунты губернатора Василия Голубева:
Аккаунты Правительства Ростовской области: