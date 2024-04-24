Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Специалисты сообщают, что данные «симпатические вспышки» состоят из пар солнечных пятен, которые связаны между собой магнитным полем. Это необычное и интересное явление для астрономии, но негативное для обычных людей. Вплоть до 26 апреля Землю накроет магнитная буря, которая не останется незамеченной ростовчанами.
Пиком магнитной бури называют 25 апреля. В этот день есть большая вероятность незначительного ухудшения самочувствия: слабость в теле, головная боль. Из симптомов также можно выделить рассеянность, сонливость и усталость. В этот день не рекомендуется перенапрягаться.
Однако по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, 25 апреля около 12.00 мск в Ростове ожидается повышение возбуждения магнитосферы, которое сохранится до утра 26 апреля.
Ранее стало известно, когда в Ростове будут самый жаркие дни.