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Published Сегодня, 08:46

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Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней

Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней

24 апреля 2024, 08:46
Фото: Unsplash
Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней
В ночь на 23 апреля было зафиксировано редкое явление на Солнце — четыре одновременные вспышки, которые вызовут магнитную бурю на Земле в ближайшие дни. Она может накрыть и Ростовскую область, а продлится еще три дня.

Специалисты сообщают, что данные «симпатические вспышки» состоят из пар солнечных пятен, которые связаны между собой магнитным полем. Это необычное и интересное явление для астрономии, но негативное для обычных людей. Вплоть до 26 апреля Землю накроет магнитная буря, которая не останется незамеченной ростовчанами.

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Специалисты сообщают, что данные «симпатические вспышки» состоят из пар солнечных пятен, которые связаны между собой магнитным полем.Специалисты сообщают, что данные «симпатические вспышки» состоят из пар солнечных пятен, которые связаны между собой магнитным полем.
Специалисты сообщают, что данные «симпатические вспышки» состоят из пар солнечных пятен, которые связаны между собой магнитным полем.
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Пиком магнитной бури называют 25 апреля. В этот день есть большая вероятность незначительного ухудшения самочувствия: слабость в теле, головная боль. Из симптомов также можно выделить рассеянность, сонливость и усталость. В этот день не рекомендуется перенапрягаться.

Однако по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, 25 апреля около 12.00 мск в Ростове ожидается повышение возбуждения магнитосферы, которое сохранится до утра 26 апреля.

Ранее стало известно, когда в Ростове будут самый жаркие дни.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Магнитные бури
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