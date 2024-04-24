Общественник рассказал, как кнопочный телефон может защитить ростовчан от мошенников

Собеседник разъясняет, что, с одной стороны, наличие такого устройства в современных условиях необходимо. Технологии постоянно развиваются, за ними нужно успевать. Но с другой стороны, людям пенсионного возраста многие опции и приложения смартфонов не нужны. Более того, нередко именно эти люди нередко становятся жертвами мошенников.