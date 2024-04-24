Общественник рассказал, как кнопочный телефон может защитить ростовчан от мошенников

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным ВЦИОМ, полностью отказаться от современных гаджетов и перейти на обычные кнопочные мобильные готовы 34% россиян. Остальные, по исследованиям социологов, не хотели бы возврата к кнопочным телефонам — каждый четвертый россиянин считает не комфортным остаться без смартфона на долгое время.
«Изначально телефон задумывался для связи между людьми. Поэтому основная его цель — телефонный разговор. Однако позже с развитием технологий телефон превратился в сложное устройство, которое сочетает в себе выход в Сеть, использование множества приложений», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник разъясняет, что, с одной стороны, наличие такого устройства в современных условиях необходимо. Технологии постоянно развиваются, за ними нужно успевать. Но с другой стороны, людям пенсионного возраста многие опции и приложения смартфонов не нужны. Более того, нередко именно эти люди нередко становятся жертвами мошенников.
«Я считаю необходимым иметь все-таки два телефона. Один — смартфон с выходом в Интернет, чтобы миникомпьютер был всегда под рукой. Это уже жизненная необходимость. А другой — обычный кнопочный телефон для разговоров. Это позволит уберечься от различного рода мошенников. Возможно, скоро технологии дойдут до того, что у всех появится браслет, по которому будем разговаривать», — делится мнением эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мошенники по телефону «развели» судью на 2,5 миллиона рублей в Ростове.