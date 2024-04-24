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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Общественник пояснил, почему у ростовчан должно быть два телефона, и один — кнопочный

Общественник рассказал, как кнопочный телефон может защитить ростовчан от мошенников

24 апреля 2024, 12:08
Фото: Unsplash
Общественник пояснил, почему у ростовчан должно быть два телефона, и один — кнопочный

Общественник Махмудов придумал, как защитить ростовских стариков от мошенников

Два телефона нужно иметь ростовчанам. Один в качестве миникомпьютера, который позволит оперативно выяснить необходимую информацию. А второй — кнопочный, для совершения звонков, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

По данным ВЦИОМ, полностью отказаться от современных гаджетов и перейти на обычные кнопочные мобильные готовы 34% россиян. Остальные, по исследованиям социологов, не хотели бы возврата к кнопочным телефонам — каждый четвертый россиянин считает не комфортным остаться без смартфона на долгое время.

«Изначально телефон задумывался для связи между людьми. Поэтому основная его цель — телефонный разговор. Однако позже с развитием технологий телефон превратился в сложное устройство, которое сочетает в себе выход в Сеть, использование множества приложений», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник разъясняет, что, с одной стороны, наличие такого устройства в современных условиях необходимо. Технологии постоянно развиваются, за ними нужно успевать. Но с другой стороны, людям пенсионного возраста многие опции и приложения смартфонов не нужны. Более того, нередко именно эти люди нередко становятся жертвами мошенников.

«Я считаю необходимым иметь все-таки два телефона. Один — смартфон с выходом в Интернет, чтобы миникомпьютер был всегда под рукой. Это уже жизненная необходимость. А другой — обычный кнопочный телефон для разговоров. Это позволит уберечься от различного рода мошенников. Возможно, скоро технологии дойдут до того, что у всех появится браслет, по которому будем разговаривать», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как мошенники по телефону «развели» судью на 2,5 миллиона рублей в Ростове.

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