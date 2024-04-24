От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Продукты в Ростовской области постоянно дорожают, что вызывает недовольство среди жителей. Мы опросили экспертов и узнали, что как складывается экономическая ситуация и что будет с продуктовой корзиной россиян.
Максим Каплунов, лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX, рассказал RostovGazeta, что одной из главных проблем в сфере общепита стал скачок цен на продукты питания. Согласно Федерации рестораторов и отельеров России, в 2023 году меню в заведениях возросло в цене на 15%. Неизбежно, но стоимость продуктовой корзины повышается — изменения связаны с подъемом курса валют и логистическими сложностями.
Несмотря на запрет импорта некоторых товаров, в России оказалось достаточно поставщиков, способных заменить ушедшие с рынка бренды. Однако за последний год на 61% повысилась цена на один из самых востребованных ингредиентов в кулинарии — яйца. Средняя стоимость десятка увеличилась с 80 рублей до 130 рублей, что привело к подорожанию многих рецептур, включая азиатскую кухню и кондитерское дело. Говядина и баранина также прибавили в цене на 10-15%, поэтому большинство россиян делают выбор в пользу курицы.
Также на рынке можно заметить ощутимое подорожание соленой, копченой или даже консервированной рыбы — 30% за год. Повышение себестоимости ставит рестораторов перед выбором: работать себе в убыток или поднимать цены на уже полюбившиеся россиянам блюда: роллы, суши, поке или удоны. Кроме того, за год значительно возросла стоимость овощей и фруктов — помидоров на 50%, винограда на 48%, бананов на 46% и груш на 48%. Конечно, к летнему сезону цена будет постепенно снижаться, поэтому больше россиян смогут вводить эти позиции в свой повседневный рацион.
«К сожалению, ситуация усугубляется из-за частых обсуждений дефицита продуктов в социальных сетях, которые вызывают панику в обществе. Важно сохранять рассудок и не участвовать поспешными закупками в повышении спроса на товары, которые не будут использоваться в вашем рационе и в итоге испортятся», — подчеркнул эксперт.
Практикующий врач-терапевт, кардиолог Людмила Фролова также сообщила нам, что в последнее время все столкнулись с серьезным ростом цен на многие
категории товаров. Но самым болезненным, самым чувствительным для большинства семей является рост цен на продукты питания. Потому что именно на них мы тратим основную часть своего бюджета.
«От чего же мы вынуждены отказаться в нашем рационе в связи с удорожанием жизни?
В первую очередь, это импортные продукты или же товары, в производстве которых высока доля импортных составляющих. Мясо, мясные деликатесы, кофе и шоколад также существенно подорожали, став труднодоступными для некоторых категорий населения. В разряд роскоши перешли авокадо, полюбившееся многим манго, икра, креветки и многое другое», — рассказала собеседница.
Она добавила, что вследствие удорожания россияне вынуждены пересматривать
свои привычные рационы, отказываясь от дорогих продуктов в пользу более доступных
альтернатив. В условиях повышения стоимости люди ищут любые способы
экономии:
Эксперт отметила, что из-за роста цен в РФ на продукты, доступность качественного и разнообразного питания снижается. Однако существуют бюджетные, но полезные товары, которые могут стать альтернативой дорогим вариантам.
По ее словам, организуя свой рацион и выбирая продукты с умом, можно не только уложиться в скромный бюджет, но и, что крайне важно, получить все нужные организму витамины и минералы.
Для завтрака идеально подойдет овсяная каша на воде, дополненная молоком и свежими
яблоками. Чтобы придать ей особенный вкус, добавьте немного корицы — это незначительно увеличит стоимость, но заметно обогатит вкус.
Включение в рацион разнообразных круп, таких как рис и гречка, в комбинации с овощами, например, в виде рагу, позволит не только обогатить организм необходимыми углеводами, но и обеспечит длительное ощущение сытости. Овощи, как картофель, морковь, лук, и капуста, зачастую можно приобрести по весьма привлекательным ценам, что делает их отличным выбором для ежедневного питания.
Врач отметила, что добавление в диету бобовых, таких как фасоль и чечевица, позволяет обогатить питание белком, предлагая полноценную альтернативу мясным продуктам. Бобовые отлично подходят как для супов, так и для приготовления разнообразных гарниров.
Для экономии без ущерба для здоровья, стоит обратить внимание на сезонные овощи и
фрукты, которые не только доступнее по цене, но и богаты необходимыми антиоксидантами, минералами, и витаминами.
«Не менее важен и животный белок и здесь стоит обратить внимание на совершенно
уникальную по своим питательным свойствам рыбу — мойву. В 2024 году квота на вылов мойвы для российских рыбаков был значительно увеличен и на отечественном рынке мойвы много, и она вполне доступна. Сто граммов этой рыбы закрывают суточную потребность взрослого человека в полиненасыщенных жирных кислотах Омега-3. Таким образом маленькая северная рыбка по своим ценным качествам прекрасно заменит дорогие авокадо, лосось, семгу», — отметила собеседница.
Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН рассказал RostovGazeta, что с начала санкционного противостояния с недружественными странами, в России поэтапно увеличивается стоимость мясомолочной и рыбной продукции, в этом сегменте лидируют сливочное масло, сыр и говядина.
«При отсутствии в достаточном количестве финансовых средств, население предпочитает более дешевые продукты питания, с этим фактором связана переориентация граждан на потребление товаров птицепрома, что в свою очередь в конце 2023 года проявилось существенным ростом стоимости мяса птицы и яичной продукции», — считает эксперт.
Он уточнил, что продуктовая корзина россиян претерпит некоторые изменения, так как потребители из-за дороговизны поступающего по линии импорта продовольствия, переключаются на более дешевую и качественную продукцию отечественного товаропроизводителя.
Продукция, поступающая по линии импорта, не содержит долгосрочного характера, так как урожайность в странах с развитым сельским хозяйством — зависит от различного рода факторов. По словам собеседника, особенно необходимо выделить природно-климатические условия, которые не имеют стабильности, обильные дожди, засуха, ветровая нагрузка способствуют гибели урожая. Неурожай какао-бобов в странах Западной Африки поспособствовали началу роста стоимости шоколадной продукции по всему миру, что отразилось на продовольственной корзине россиян.
Значительная часть населения поэтапно находится в стадии перехода на потребление иных доступных кондитерских и кулинарных изделий — не содержащих какао-бобы. Стабилизация стоимости продовольствия на рынке нашей страны напрямую связанно с внутренним производственным потенциалом агропромышленного комплекса», — уточнил Хаджимурад Белхароев.
Он добавил, что мясомолочная продукция будет постепенно дорожать, поэтому она станет менее доступна социально незащищенным слоям общества, которые при закупе продуктов питания, в силу недостатка финансовых средств, будут отдавать предпочтения злаковой продукции.
Ранее в ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области.