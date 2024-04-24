От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен

Также на рынке можно заметить ощутимое подорожание соленой, копченой или даже консервированной рыбы — 30% за год. Повышение себестоимости ставит рестораторов перед выбором: работать себе в убыток или поднимать цены на уже полюбившиеся россиянам блюда: роллы, суши, поке или удоны. Кроме того, за год значительно возросла стоимость овощей и фруктов — помидоров на 50%, винограда на 48%, бананов на 46% и груш на 48%. Конечно, к летнему сезону цена будет постепенно снижаться, поэтому больше россиян смогут вводить эти позиции в свой повседневный рацион.