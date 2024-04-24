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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей

Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей

24 апреля 2024, 10:29
Фото: donland.ru
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
В Ростове-на-Дону в этом году есть большая вероятность проведения парада Победы без зрителей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Во время заседания он поднял тему празднования годовщины победы в ВОВ и рассказал, что парада в Новочеркасске не будет. Но он пройдет в Ростове-на-Дону.

Однако пока не решили с форматом — со зрителями или без. В данный момент власти совместно работают с Минобороны России.

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В целом губернатор дал понять, что есть большая вероятность проведения мероприятия без зрителей. Такое уже было в регионе в позапрошлом году.

Кроме того, остается под вопросом салют на левом берегу.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на майские праздники в Ростове-на-Дону.

Кроме того, появилась информация, что в донском регионе отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Парад победы#Зрители
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