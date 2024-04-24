Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Во время заседания он поднял тему празднования годовщины победы в ВОВ и рассказал, что парада в Новочеркасске не будет. Но он пройдет в Ростове-на-Дону.
Однако пока не решили с форматом — со зрителями или без. В данный момент власти совместно работают с Минобороны России.
В целом губернатор дал понять, что есть большая вероятность проведения мероприятия без зрителей. Такое уже было в регионе в позапрошлом году.
Кроме того, остается под вопросом салют на левом берегу.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на майские праздники в Ростове-на-Дону.
Кроме того, появилась информация, что в донском регионе отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате.