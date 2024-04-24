Под Ростовом ночью сгорел склад с велосипедами

Тушили возгорание 49 сотрудников МЧС и 15 специализированных машин. К четырем утра пожар был полностью устранен. Угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены в ходе экспертизы.