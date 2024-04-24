rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Ростовской области сгорел склад с велосипедами

Под Ростовом ночью сгорел склад с велосипедами

24 апреля 2024, 07:03
Фото: Unsplash
В Ростовской области сгорел склад с велосипедами
Ночью в хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области произошло возгорание складского помещения на улице Тружеников, информирует региональное МЧС.

Пожар начался около часа ночи. К прибытию пожарных огонь охватил 600 квадратных метров, пострадало здание и близлежащие территории. К трем часам ночи возгорание было ликвидировано. Склад предназначался для хранения велосипедов и бытовой техники, сообщает 1Rnd.

За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое
Узнать подробнее
Видео: МЧС по РО

Тушили возгорание 49 сотрудников МЧС и 15 специализированных машин. К четырем утра пожар был полностью устранен. Угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены в ходе экспертизы.

Ранее было ликвидировано возгорание в историческом центре Ростова-на-Дону.

Читайте также:
За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втроеЗарядка для дрели убила женщину в Ростовской областиВ Ростове задержали миллионера, но не смогли найти участников массовой драки в парке
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#Пожар#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
Сегодня, 10:29
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
Сегодня, 08:12
В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая
Сегодня, 09:46
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем
Сегодня, 08:50
Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней
Сегодня, 08:46
От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен
Сегодня, 07:44
"