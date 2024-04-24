Под Ростовом ночью сгорел склад с велосипедами

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Пожар начался около часа ночи. К прибытию пожарных огонь охватил 600 квадратных метров, пострадало здание и близлежащие территории. К трем часам ночи возгорание было ликвидировано. Склад предназначался для хранения велосипедов и бытовой техники, сообщает 1Rnd.
Тушили возгорание 49 сотрудников МЧС и 15 специализированных машин. К четырем утра пожар был полностью устранен. Угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены в ходе экспертизы.
Ранее было ликвидировано возгорание в историческом центре Ростова-на-Дону.