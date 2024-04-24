Программу капремонта домов сорвали в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Надзорное ведомство потребовало личного внимания губернатора к сложившимся проблемам в этой сфере. Проверка показала, что строительно-монтажные работы, которые были запланированы в 2023 году, до сих пор не завершились в 245 домах.
Кроме того, в 450 здания не выполнили работы по капремонту газового оборудования. Из 2,1 тысячи домов на этот год договоры на ремонт заключены только по 725, или 34%.
Также в домах необходимо заменить 517 лифтов, из которых 185 не входят в план. Поэтому придется искать финансирование.
На все работы потребуется 6,8 миллиарда рублей, однако, согласно прогнозам, сумма взносов до конца года составит 5,2 миллиарда.
Сейчас общая задолженность по взносам превышает 2 миллиарда, а в этом году она выросла еще на 209 миллионов рублей.
Ранее потолок обрушился в подъезде пятиэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону.