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Программу капремонта домов сорвали в Ростовской области

Программу капремонта домов сорвали в Ростовской области

24 апреля 2024, 11:31
Фото: donland.ru
Программу капремонта домов сорвали в Ростовской области
В Ростовской области в 2023 году не удалось выполнить планы по капремонту многоквартирных домов, сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство потребовало личного внимания губернатора к сложившимся проблемам в этой сфере. Проверка показала, что строительно-монтажные работы, которые были запланированы в 2023 году, до сих пор не завершились в 245 домах.

Кроме того, в 450 здания не выполнили работы по капремонту газового оборудования. Из 2,1 тысячи домов на этот год договоры на ремонт заключены только по 725, или 34%.

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Также в домах необходимо заменить 517 лифтов, из которых 185 не входят в план. Поэтому придется искать финансирование.

На все работы потребуется 6,8 миллиарда рублей, однако, согласно прогнозам, сумма взносов до конца года составит 5,2 миллиарда.

Сейчас общая задолженность по взносам превышает 2 миллиарда, а в этом году она выросла еще на 209 миллионов рублей.

Ранее потолок обрушился в подъезде пятиэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Капремонт#Многоквартирные дома
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