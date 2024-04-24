Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По информации издания, трагедия произошла в Донецке во вторник, 24 апреля. В это время в школе №20 проходил урок физкультуры во дворе учреждения.
«Во время занятий школьник наклонился завязать шнурок и потерял сознание. Ему попытались помочь учитель и медсестра», — уточнило издание.
Отмечается, что реанимировать мальчика пытались и прибывшие сотрудники скорой, но спасти его не получилось. В данный момент на месте находятся сотрудники полиции.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области.