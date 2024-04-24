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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской области

Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской области

24 апреля 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской области
В Ростовской области ученик пятого класса потерял сознание и скончался, сообщает 1Rnd.

По информации издания, трагедия произошла в Донецке во вторник, 24 апреля. В это время в школе №20 проходил урок физкультуры во дворе учреждения.

«Во время занятий школьник наклонился завязать шнурок и потерял сознание. Ему попытались помочь учитель и медсестра», — уточнило издание.

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Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской областиПятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской области
Пятиклассник умер во время физкультуры в Ростовской области
Фото: Т.me/severdona

Отмечается, что реанимировать мальчика пытались и прибывшие сотрудники скорой, но спасти его не получилось. В данный момент на месте находятся сотрудники полиции.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее байкер погиб на перевернувшемся мотоцикле в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Физкультура#Происшествия
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