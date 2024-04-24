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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Ростовчан предупредили о новых вирусах от укусов комаров и клещей

Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов, которыми комары могут заразить ростовчан

24 апреля 2024, 12:19
Фото: Unsplash
Ростовчан предупредили о новых вирусах от укусов комаров и клещей
Роспотребнадзор выявил 47 новых вирусов, которые могут передаваться через укусы комаров, а также 14 вирусов, переносимых клещами, сообщили в ведомстве.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о тревожных открытиях, сделанных ведомством в ходе мониторинга эпидемиологической ситуации в стране, в том числе и в Ростовской области.

В регионе для насекомых благоприятный климат, поэтому жителей предостерегают соблюдать осторожность в связи с угрозой новых вирусов.

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«Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред здоровью граждан», — подчеркнула Анна Попова во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Необходимо принимать меры по предотвращению распространения новых вирусных инфекций.

Ранее стало известно, что врач-гематолог рассказал о вреде веганства и вегетарианства для детей.

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#Наталья Романова#Роспотребнадзор#Клещи#Комары#Ростов#Вирусы
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