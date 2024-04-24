Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов, которыми комары могут заразить ростовчан

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о тревожных открытиях, сделанных ведомством в ходе мониторинга эпидемиологической ситуации в стране, в том числе и в Ростовской области.
В регионе для насекомых благоприятный климат, поэтому жителей предостерегают соблюдать осторожность в связи с угрозой новых вирусов.
«Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред здоровью граждан», — подчеркнула Анна Попова во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Необходимо принимать меры по предотвращению распространения новых вирусных инфекций.
Ранее стало известно, что врач-гематолог рассказал о вреде веганства и вегетарианства для детей.