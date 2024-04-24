Ростехнадзор предупредил о предаварийном состоянии дамбы в Ростовской области

Дамба в Красном Сулине оказалась в предаварийном состоянии

Вопрос о неудовлетворительном состоянии дамбы в Красносулинском районе был рассмотрен после появления информации в Сети. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора.