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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Ростехнадзор предупредил о предаварийном состоянии дамбы в Красносулинском районе

Ростехнадзор предупредил о предаварийном состоянии дамбы в Ростовской области

24 апреля 2024, 14:43
Фото: 24.mchs.gov.ru / иллюстрация
Ростехнадзор предупредил о предаварийном состоянии дамбы в Красносулинском районе

Дамба в Красном Сулине оказалась в предаварийном состоянии

Вопрос о неудовлетворительном состоянии дамбы в Красносулинском районе был рассмотрен после появления информации в Сети. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора.

Напомним, что жители Красного Сулина обратились за помощью к СМИ. Они сообщили о риске подтопления из-за состояния плотины. По словам местных жителей, элементы конструкции проржавели, по ним опасно ходить.

После освещения информации, сотрудники Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора выехали на место расположения комплекса гидротехнических сооружений (ГТС). Они установили, что комплекс действительно пребывает в предаварийном состоянии.

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Согласно ответу Управления, к такому состоянию комплекс ГТС могло привести игнорирование собственником ООО «ЮжСталь» целого ряда факторов. А именно — требований действующего законодательства в области безопасности ГТС, критериев безопасности ГТС и многого другого.

Для проведения внепланового надзорного мероприятия «в отношении комплекса ГТС пруда руслового (плотина)» «Краснокирпичный», в адрес прокуратуры Ростовской области Управление направило соответствующие материалы.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему активисты опасаются серьезного наводнения на Дону.

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