Ростехнадзор предупредил о предаварийном состоянии дамбы в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Напомним, что жители Красного Сулина обратились за помощью к СМИ. Они сообщили о риске подтопления из-за состояния плотины. По словам местных жителей, элементы конструкции проржавели, по ним опасно ходить.
После освещения информации, сотрудники Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора выехали на место расположения комплекса гидротехнических сооружений (ГТС). Они установили, что комплекс действительно пребывает в предаварийном состоянии.
Согласно ответу Управления, к такому состоянию комплекс ГТС могло привести игнорирование собственником ООО «ЮжСталь» целого ряда факторов. А именно — требований действующего законодательства в области безопасности ГТС, критериев безопасности ГТС и многого другого.
Для проведения внепланового надзорного мероприятия «в отношении комплекса ГТС пруда руслового (плотина)» «Краснокирпичный», в адрес прокуратуры Ростовской области Управление направило соответствующие материалы.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему активисты опасаются серьезного наводнения на Дону.