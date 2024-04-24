Ростов вошел в топ городов с самой вкусной шаурмой

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Первое и второе место заняли Санкт-Петербург и Москва, набрав 25,92% и 19,34% голосов. В рейтинге также встречаются такие города, как Казань, Новгород, Краснодар, Екатеринбург и многие другие.
Сами ростовчане считают, что вкуснее местной шаурмы не найти. Здесь ее можно найти на любой вкус и цвет, а также по демократичной цене. Чаще всего можно услышать о популярной шаурме из района Центральной городской больницы имени Н. А. Семашко (ЦГБ).
Ранее стало известно, что ростовский ресторан попал в топ-15 всероссийского рейтинга.