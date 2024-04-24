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Ростовская шаурма признана одной из лучших в России

Ростов вошел в топ городов с самой вкусной шаурмой

24 апреля 2024, 09:01
Фото: Unsplash
Ростовская шаурма признана одной из лучших в России
Ростов-на-Дону занял четвёртое место в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой. 5,32% туристов считают, что именно здесь лучшая шаурма страны, информируют «Известия» со ссылкой на исследования туристического сервиса Туту.

Первое и второе место заняли Санкт-Петербург и Москва, набрав 25,92% и 19,34% голосов. В рейтинге также встречаются такие города, как Казань, Новгород, Краснодар, Екатеринбург и многие другие.

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Сами ростовчане считают, что вкуснее местной шаурмы не найти. Здесь ее можно найти на любой вкус и цвет, а также по демократичной цене. Чаще всего можно услышать о популярной шаурме из района Центральной городской больницы имени Н. А. Семашко (ЦГБ).

Ранее стало известно, что ростовский ресторан попал в топ-15 всероссийского рейтинга.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Рейтинг#Еда#Шаурма
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