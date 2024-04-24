Ростов вошел в топ городов с самой вкусной шаурмой

Сами ростовчане считают, что вкуснее местной шаурмы не найти. Здесь ее можно найти на любой вкус и цвет, а также по демократичной цене. Чаще всего можно услышать о популярной шаурме из района Центральной городской больницы имени Н. А. Семашко (ЦГБ).