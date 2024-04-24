Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Они планируют представить машину на предстоящем международном чемпионате «Битва роботов 2024». Представленная ими боевая машина, получившая название «Гена», сочетает в себе впечатляющие технические возможности и яркий запоминающийся внешний вид.
Гена способен с яростью атаковать и наносит агрессивные удары вращающимися фрезами, оставляя след на своей «жертве».
Грядущий международный чемпионат «Битва роботов 2024» станет ареной для соперничества команд со всего мира.
В этом престижном соревновании примут участие более 90 коллективов из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, США и Турции.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года киберспециалисты отразили более 6 тысяч DDoS-атак.