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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену

Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену

24 апреля 2024, 14:25
Фото: vk.com/genaandfrends
Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену
В Ростове-на-Дону талантливая группа инженеров-конструкторов разработала розного робота «Гена» для «Битвы роботов 2024», сообщает Газета.ру.

Они планируют представить машину на предстоящем международном чемпионате «Битва роботов 2024». Представленная ими боевая машина, получившая название «Гена», сочетает в себе впечатляющие технические возможности и яркий запоминающийся внешний вид.

Гена способен с яростью атаковать и наносит агрессивные удары вращающимися фрезами, оставляя след на своей «жертве».

Гена способен с яростью атаковать и наносит агрессивные удары вращающимися фрезами, оставляя след на своей «жертве».Гена способен с яростью атаковать и наносит агрессивные удары вращающимися фрезами, оставляя след на своей «жертве».
Гена способен с яростью атаковать и наносит агрессивные удары вращающимися фрезами, оставляя след на своей «жертве».
Фото: vk.com/genaandfrends
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Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену
Видео: Газета.ру

Грядущий международный чемпионат «Битва роботов 2024» станет ареной для соперничества команд со всего мира.

В этом престижном соревновании примут участие более 90 коллективов из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, США и Турции.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года киберспециалисты отразили более 6 тысяч DDoS-атак.

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#Наталья Романова#Россия#Видео#Ростов-на-Дону#Китай#США#Белоруссия#Турция#Атака#Инженеры#Индия#Внешний вид
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