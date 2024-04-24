Стало известно, когда в Ростов придет 30-градусная жара

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Утром в среду, 24 апреля, ожидается облачная погода с температурой до +15 градусов. В течение дня прогнозируют переменную облачность, а температура днем достигнет +23 градусов. Порывы ветра составят 4-10 метров в секунду.
В четверг придет жара с температурой +30 градусов, будет облачная погода. А ветер может стать еще сильнее.
После этого температура пойдет на спад, к выходным она составит +26 градусов. В начале следующей недели упадет до +23 градусов.
Все эти дни в городе ожидается облачная погода, но в ночь на субботу пройдут дожди.
Ранее пункты временного размещения открывали в регионе из-за непогоды.