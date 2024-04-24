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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Ростове-на-Дону ожидается 30-градусная жара 25 апреля

Стало известно, когда в Ростов придет 30-градусная жара

24 апреля 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается 30-градусная жара 25 апреля

В Ростове-на-Дону в четверг, 25 апреля, будет жаркая погода с температурой до +30 градусов, сообщили синоптики.

Утром в среду, 24 апреля, ожидается облачная погода с температурой до +15 градусов. В течение дня прогнозируют переменную облачность, а температура днем достигнет +23 градусов. Порывы ветра составят 4-10 метров в секунду.

В четверг придет жара с температурой +30 градусов, будет облачная погода. А ветер может стать еще сильнее.

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После этого температура пойдет на спад, к выходным она составит +26 градусов. В начале следующей недели упадет до +23 градусов.

Все эти дни в городе ожидается облачная погода, но в ночь на субботу пройдут дожди.

Ранее пункты временного размещения открывали в регионе из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Ростов#Жара#Синоптики
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