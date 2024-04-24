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Published Сегодня, 15:25

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Тариф на оплату капремонта повысят в Ростовской области в июле 2024 года

Тариф на капремонт повысят в Ростовской области

24 апреля 2024, 15:25
Фото: 1MI
Тариф на оплату капремонта повысят в Ростовской области в июле 2024 года
Тарифы на оплату капитального ремонта в Ростовской области пересмотрят уже в этом году, сообщила на пресс-конференции врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

Сейчас задолженность по капитальному ремонту в регионе составляет 2,2 миллиарда рублей. Эта сумма не является постоянной. Время от времени наблюдается тенденция к ее снижению или, наоборот, повышению.

Долги с местных жителей взыскивают через суд. Также в Ростовской области проводили акцию, в которой должникам предлагали погасить задолженности без учета пени. Однако радикально решить проблему миллиардных долгов пока не получается.

Тарифы на оплату капремонта повысят в Ростовской области в июлеТарифы на оплату капремонта повысят в Ростовской области в июле
Тарифы на оплату капремонта повысят в Ростовской области в июле
Фото: rostovgazeta.ru
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В Фонде капитального ремонта отметили подорожание строительных материалов. Строительная смета индексируется раз в квартал. Покрыть ее текущими взносами по капремонту проблематично.

По этой причине в Ростовской области решили пересмотреть тарифы на оплату капремонта. Индексация должна вступить в силу уже 1 июля 2024 года. Тариф увеличится до 14 с лишним рублей.

«Если переложить на пример понятный нам всем, то квартира в 50 квадратных метров станет оплачивать на 74 рубля больше. Если она раньше выплачивала 630 рублей за капитальный ремонт, то с 1 июля она будет 704 рубля», — привела пример Шереметьева.

Она добавила, что в некоторых регионах плату за капремонт повышают раз в квартал согласно индексации строительных смет. В Ростовской области тарифы повышают ежегодно, ориентируясь на индекс роста потребительских цен.

Ранее сообщалось, что в Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции.

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