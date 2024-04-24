Тариф на капремонт повысят в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Сейчас задолженность по капитальному ремонту в регионе составляет 2,2 миллиарда рублей. Эта сумма не является постоянной. Время от времени наблюдается тенденция к ее снижению или, наоборот, повышению.
Долги с местных жителей взыскивают через суд. Также в Ростовской области проводили акцию, в которой должникам предлагали погасить задолженности без учета пени. Однако радикально решить проблему миллиардных долгов пока не получается.
В Фонде капитального ремонта отметили подорожание строительных материалов. Строительная смета индексируется раз в квартал. Покрыть ее текущими взносами по капремонту проблематично.
По этой причине в Ростовской области решили пересмотреть тарифы на оплату капремонта. Индексация должна вступить в силу уже 1 июля 2024 года. Тариф увеличится до 14 с лишним рублей.
«Если переложить на пример понятный нам всем, то квартира в 50 квадратных метров станет оплачивать на 74 рубля больше. Если она раньше выплачивала 630 рублей за капитальный ремонт, то с 1 июля она будет 704 рубля», — привела пример Шереметьева.
Она добавила, что в некоторых регионах плату за капремонт повышают раз в квартал согласно индексации строительных смет. В Ростовской области тарифы повышают ежегодно, ориентируясь на индекс роста потребительских цен.
Ранее сообщалось, что в Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции.