Тариф на капремонт повысят в Ростовской области

«Если переложить на пример понятный нам всем, то квартира в 50 квадратных метров станет оплачивать на 74 рубля больше. Если она раньше выплачивала 630 рублей за капитальный ремонт, то с 1 июля она будет 704 рубля», — привела пример Шереметьева.