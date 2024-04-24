ТЦ «Мегамаг» эвакуировали в Ростове-на-Дону 24 апреля. Что там происходит?

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Они рассказали, что утром в среду, 24 апреля, всех сотрудников и посетителей попросили выйти на улицу. В результате возле входа образовалась толпа людей.
Судя по опубликованной фотографии, большинство расходиться не собираются и ждут, когда можно будет вернуться внутрь.
Ростовчане предполагают, что эвакуация может быть учебной. Но официальных комментариев об этом не было, информация уточняется.
Ранее в полиции города сообщили, из-за чего экстренно провели эвакуацию в поликлинике МВД.
До этого школу №54 эвакуировали и оцепили в донской столице из-за рухнувшего квадрокоптера.