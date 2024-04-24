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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

ТЦ «Мегамаг» эвакуировали в Ростове-на-Дону 24 апреля. Что там происходит

ТЦ «Мегамаг» эвакуировали в Ростове-на-Дону 24 апреля. Что там происходит?

24 апреля 2024, 08:07
Фото: rostovgazeta.ru
ТЦ «Мегамаг» эвакуировали в Ростове-на-Дону 24 апреля. Что там происходит

ТЦ «Мегамаг» эвакуировали в Ростове-на-Дону 24 апреля

В Ростове-на-Дону провели эвакуацию в торговом центре «Мегамаг», который расположен на улице Пойменной, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что утром в среду, 24 апреля, всех сотрудников и посетителей попросили выйти на улицу. В результате возле входа образовалась толпа людей.

Судя по опубликованной фотографии, большинство расходиться не собираются и ждут, когда можно будет вернуться внутрь.

В полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД
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Ростовчане предполагают, что эвакуация может быть учебной. Но официальных комментариев об этом не было, информация уточняется.

Ранее в полиции города сообщили, из-за чего экстренно провели эвакуацию в поликлинике МВД.

До этого школу №54 эвакуировали и оцепили в донской столице из-за рухнувшего квадрокоптера.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Происшествия#Мегамаг
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