В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились родители учеников средней школы № 1 из города Гуково. Горожане рассказали, что месяц назад в школе работал охранник с туберкулезом.
В отделе образования администрации города Гуково рассказали, как и почему это произошло. Выяснилось, что с 18 марта 2023 года охранник школы находился на больничном.
Информация о выявлении у него туберкулеза поступила в школу из Роспотребнадзора 15 апреля. Сотрудники филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» из Каменска-Шахтинского оперативно произвели дезинфекцию школы, а на следующий день — контрольные смывы.
«Все профилактические мероприятия проведены согласно предписанию Роспотребнадзора», — уточнили в отделе образования.
Здесь же сообщили, что школой направлен запрос охранному предприятию о предоставлении медицинских документов на каждого сотрудника.
Глава городской администрации встретился с представителями охранных организаций, которые осуществляют охрану школ в Гукове и руководством Каменска-Шахтинского филиала клинического центра фтизиопульмонологии. Собравшиеся рассмотрели вопрос о недопустимости работы охранников в образовательных организациях без обязательного прохождения медосмотра. В том числе — и без флюорографического обследования.
На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, случались ли в школах прежде подобные случаи, в отделе образования ответили положительно.
«Случай выявления туберкулеза у охранника школы был. Сотрудники школы прошли флюорографическое обследование, все профилактические мероприятия были проведены согласно предписания Роспотребнадзора. Случаи заражения не выявлены», — уточнили в отделе образования.
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