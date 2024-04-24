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В администрации Гукова рассказали, как в школе появился охранник с туберкулезом

В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом

24 апреля 2024, 08:12
Фото: Иллюстрация / 1MI
В администрации Гукова рассказали, как в школе появился охранник с туберкулезом
Охранник школы в городе Гуково с 18 марта 2024 года отсутствовал на работе — находился на больничном. А почти через месяц из Роспотребнадзора поступила информация о том, что у него выявлен туберкулез. Об этом RostovGazeta сообщили в отделе образования городской администрации.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились родители учеников средней школы № 1 из города Гуково. Горожане рассказали, что месяц назад в школе работал охранник с туберкулезом.

В отделе образования администрации города Гуково рассказали, как и почему это произошло. Выяснилось, что с 18 марта 2023 года охранник школы находился на больничном.

Информация о выявлении у него туберкулеза поступила в школу из Роспотребнадзора 15 апреля. Сотрудники филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» из Каменска-Шахтинского оперативно произвели дезинфекцию школы, а на следующий день — контрольные смывы.

«Все профилактические мероприятия проведены согласно предписанию Роспотребнадзора», — уточнили в отделе образования.

Здесь же сообщили, что школой направлен запрос охранному предприятию о предоставлении медицинских документов на каждого сотрудника.

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Глава городской администрации встретился с представителями охранных организаций, которые осуществляют охрану школ в Гукове и руководством Каменска-Шахтинского филиала клинического центра фтизиопульмонологии. Собравшиеся рассмотрели вопрос о недопустимости работы охранников в образовательных организациях без обязательного прохождения медосмотра. В том числе — и без флюорографического обследования.

На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, случались ли в школах прежде подобные случаи, в отделе образования ответили положительно.

«Случай выявления туберкулеза у охранника школы был. Сотрудники школы прошли флюорографическое обследование, все профилактические мероприятия были проведены согласно предписания Роспотребнадзора. Случаи заражения не выявлены», — уточнили в отделе образования.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в школах Ростова осуществляется безопасность детей.

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