В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом

Охранник школы в городе Гуково с 18 марта 2024 года отсутствовал на работе — находился на больничном. А почти через месяц из Роспотребнадзора поступила информация о том, что у него выявлен туберкулез. Об этом RostovGazeta сообщили в отделе образования городской администрации.

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