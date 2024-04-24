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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая

В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая

24 апреля 2024, 09:46
Фото: donland.ru
В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая
В Новочеркасске в этом году не будут проводить парад в честь годовщины победы в ВОВ, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в Новочеркасске парад проводить не планируют, а по поводу Ростова-на-Дону сейчас обсуждается формат. В данный момент ведется совместная работа с Минобороны.

По словам губернатора, есть высокая вероятность того, что он пройдет без зрителей. Он напомнил, что в позапрошлом году организовали парад подобным образом.

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Голубев отметил, что для проведения других мероприятий есть соответствующие документы, в том числе решения на федеральном и региональных уровнях. Он уточнил, что жители начинают запускать фейерверки во время праздников, несмотря на ограничения.

«Если на 9 Мая салют и будет, то это решение Минобороны. Оно проводит на левом берегу, а мы в городе. Фейерверк в городе мы делать не будем», — уточнил глава области.

Напомним, что запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Парад победы#Василий Голубев
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