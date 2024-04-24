В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Он рассказал, что в Новочеркасске парад проводить не планируют, а по поводу Ростова-на-Дону сейчас обсуждается формат. В данный момент ведется совместная работа с Минобороны.
По словам губернатора, есть высокая вероятность того, что он пройдет без зрителей. Он напомнил, что в позапрошлом году организовали парад подобным образом.
Голубев отметил, что для проведения других мероприятий есть соответствующие документы, в том числе решения на федеральном и региональных уровнях. Он уточнил, что жители начинают запускать фейерверки во время праздников, несмотря на ограничения.
«Если на 9 Мая салют и будет, то это решение Минобороны. Оно проводит на левом берегу, а мы в городе. Фейерверк в городе мы делать не будем», — уточнил глава области.
Напомним, что запрет на фейерверки продлили в Ростовской области до 7 мая.