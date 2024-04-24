В первом квартале 2024 года киберспециалисты отразили более 6 тысяч DDoS-атак

В первом квартале 2024 года был побит и рекорд мощности среди всех ранее отраженных специалистами атак на веб-ресурсы заказчиков. Объектом стала компания в Центральном федеральном округе, а ее интенсивность составила 207 Гигабит в секунду. Этот показатель — в два раза превышает мощность и интенсивность всех предыдущих инцидентов, которые происходили ранее.