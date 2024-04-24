В первом квартале 2024 года киберспециалисты отразили более 6 тысяч DDoS-атак

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании это тип угроз, при которых сайт или инфраструктура компании становится недоступной пользователям. Часто это приводит к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании.
По мнению аналитиков, наибольшее количество DDoS-атак на сайты компаний киберпреступники сделали в марте. Именно на этот месяц пришлось 43% инцидентов. Самая продолжительная DDoS-атака длилась более 21 часа.
В первом квартале 2024 года был побит и рекорд мощности среди всех ранее отраженных специалистами атак на веб-ресурсы заказчиков. Объектом стала компания в Центральном федеральном округе, а ее интенсивность составила 207 Гигабит в секунду. Этот показатель — в два раза превышает мощность и интенсивность всех предыдущих инцидентов, которые происходили ранее.
Руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин говорит, что в последнее время отмечается рост не только длительности и интенсивности DDoS-атак, но и технической подкованности их организаторов.
— При проведении самой мощной мартовской атаки злоумышленники целились не в произвольные серверы компании, а именно в роутер, чтобы отрезать доступ в интернет сразу для максимального числа ресурсов. Поэтому надежная защита от DDoS-атак уже является гигиеническим минимумом защиты для компании любого масштаба, — подчеркнул Андрей Дугин.
Согласно данным, регионом-лидером по числу атак в первом квартале 2024 года стало Поволжье. На него пришлось 38,5% всех нападений. Второе место занял Центральный федеральный округ с 27,8% инцидентов. Замыкает тройку Сибирь, которая столкнулась с 12,5% атак. Реже всего хакеры атаковали сайты организаций Северного Кавказа (0,2% инцидентов).
Самой распространенной мишенью для DDoS-атак в первом квартале 2024 года стали ИТ-компании и телеком — на них пришлось 39,5% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (29,9% атак), на третьем — промышленные предприятия (9,3% атак). Реже всего (лишь в 1,7% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы финансовых организаций.