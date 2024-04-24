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В первом квартале 2024 года киберспециалисты отразили более 6 тысяч DDoS-атак

В первом квартале 2024 года киберспециалисты отразили более 6 тысяч DDoS-атак

24 апреля 2024, 12:36
Фото: Unsplash
По данным цифровой экосистемы МТС за первый квартал текущего года было отражено свыше 6200 DDoS-атак, это в полтора больше, чем за все второе полугодие 2023 года.

DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании это тип угроз, при которых сайт или инфраструктура компании становится недоступной пользователям. Часто это приводит к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании.

По мнению аналитиков, наибольшее количество DDoS-атак на сайты компаний киберпреступники сделали в марте. Именно на этот месяц пришлось 43% инцидентов. Самая продолжительная DDoS-атака длилась более 21 часа.

В первом квартале 2024 года был побит и рекорд мощности среди всех ранее отраженных специалистами атак на веб-ресурсы заказчиков. Объектом стала компания в Центральном федеральном округе, а ее интенсивность составила 207 Гигабит в секунду. Этот показатель — в два раза превышает мощность и интенсивность всех предыдущих инцидентов, которые происходили ранее.

Руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин говорит, что в последнее время отмечается рост не только длительности и интенсивности DDoS-атак, но и технической подкованности их организаторов.

— При проведении самой мощной мартовской атаки злоумышленники целились не в произвольные серверы компании, а именно в роутер, чтобы отрезать доступ в интернет сразу для максимального числа ресурсов. Поэтому надежная защита от DDoS-атак уже является гигиеническим минимумом защиты для компании любого масштаба, — подчеркнул Андрей Дугин.

Согласно данным, регионом-лидером по числу атак в первом квартале 2024 года стало Поволжье. На него пришлось 38,5% всех нападений. Второе место занял Центральный федеральный округ с 27,8% инцидентов. Замыкает тройку Сибирь, которая столкнулась с 12,5% атак. Реже всего хакеры атаковали сайты организаций Северного Кавказа (0,2% инцидентов).

Самой распространенной мишенью для DDoS-атак в первом квартале 2024 года стали ИТ-компании и телеком — на них пришлось 39,5% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (29,9% атак), на третьем — промышленные предприятия (9,3% атак). Реже всего (лишь в 1,7% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы финансовых организаций.

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