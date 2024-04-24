В поликлинике Ростова рассказали, кому нужно бояться лихорадки Ку

По словам врача, если заражение произошло аэрозольно-пылевым путем, то, вероятнее всего, человек столкнется с пневмонией. Если инфицирование спровоцировал укус клеща, то могут быть другие варианты осложнений. Поэтому после посещения лесостепных зон насторожить должна высокая температура до 40 градусов и признаки интоксикации. В их числе — головная боль, боль в горле, а также мышцах и суставах.