rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Врач рассказал, кому в Ростовской области следует опасаться лихорадки Ку

В поликлинике Ростова рассказали, кому нужно бояться лихорадки Ку

24 апреля 2024, 17:34
Фото: Unsplash
Врач рассказал, кому в Ростовской области следует опасаться лихорадки Ку
Лихорадка КУ — это инфекция, вызываемая микроорганизмами риккетсиями. Переносчиками болезни являются сельскохозяйственные животные и клещи, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Ремонтненском районе из-за укуса клеща зафиксирован первый случай заражения лихорадкой Ку. В ростовской поликлинике уверены, что в крупных городах региона, где отсутствуют сельскохозяйственные фермы, заражение этим заболеванием не возможно.

«Заражение лихорадкой Ку происходит не только от укуса клещей, но и воздушно-пылевым путем. Например, при употреблении зараженных продуктов, при вдыхании частичек микроорганизма. В Ростове, как и в других крупных городах, нет животных, которые могут быть носителями этой инфекции. Следовательно, и клещи однозначно не перенесут лихорадку Ку», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области
Узнать подробнее

Однако, по словам собеседника, совсем иное дело в лесостепных зонах, где присутствует скот.

«Если придется оказаться в таких условиях, то все продукты надо не только мыть, но и кипятить. А от пищи неизвестного происхождения и вовсе следует отказаться. В период активности клещей — вплоть до сентября, пока тепло, нужно находится в одежде, закрывающей все тело», — рекомендует доктор.

Медики подчеркивают, что лихорадка Ку опасна поражением различных органов. Но она, как правило, легко лечится антибиотиками. Главное, не забывать про главную особенность — инкубационный период заболевания лихорадкой Ку составляет две недели.

Это особенно нужно помнить тем, кто две недели назад побывал в степных районах или в местах природы, а потом столкнулся с внезапным повышением температуры.

Это особенно нужно помнить тем, кто две недели назад побывал в степных районах или в местах природы, а потом столкнулся с внезапным повышением температуры.Это особенно нужно помнить тем, кто две недели назад побывал в степных районах или в местах природы, а потом столкнулся с внезапным повышением температуры.
Это особенно нужно помнить тем, кто две недели назад побывал в степных районах или в местах природы, а потом столкнулся с внезапным повышением температуры.
Фото: wikimedia.org
«По статистике, от лихорадки Ку из 100 человек погибает один. Люди с крепким иммунитетом и вовсе потемпературят и выздоравливают сами без особого лечения. Мишенью для лихорадки Ку являются люди с хроническими болезнями и любыми иммунодефицитами. Например, онкопациенты, проходящие курс лечения химиопрепаратами», — уточняет доктор.

По словам врача, если заражение произошло аэрозольно-пылевым путем, то, вероятнее всего, человек столкнется с пневмонией. Если инфицирование спровоцировал укус клеща, то могут быть другие варианты осложнений. Поэтому после посещения лесостепных зон насторожить должна высокая температура до 40 градусов и признаки интоксикации. В их числе — головная боль, боль в горле, а также мышцах и суставах.

Ранее RostovGazeta сообщала, как оказать первую помощь при укусе клеща.

В поликлинике Ростова рассказали, как оказать первую помощь при укусе клеща
Узнать подробнее
Читайте также:
Найдено новое переносимое клещами смертельное заболеваниеОсы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодамиМедик Фарасян рассказала, как обезвредить клеща в домашних условиях в Ростове
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Ремонтненский район#Клещи#Ростов#Заражение#Микроорганизмы#Сельскохозяйственные животные#Лихорадка КУ#Риккетсии#Переносчики болезни#Вдыхание частичек микроорганизма#Аэрозольно-пылевой путь#Повышение температуры#Инкубационный период#Степные районы
Подпишитесь
Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
Сегодня, 10:29
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
Сегодня, 08:12
В Новочеркасске отменили парад Победы на 9 Мая
Сегодня, 09:46
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем
Сегодня, 08:50
Магнитная буря накроет Ростов-на-Дону на несколько дней
Сегодня, 08:46
От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен
Сегодня, 07:44
"