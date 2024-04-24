В поликлинике Ростова рассказали, кому нужно бояться лихорадки Ку

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Напомним, что в Ремонтненском районе из-за укуса клеща зафиксирован первый случай заражения лихорадкой Ку. В ростовской поликлинике уверены, что в крупных городах региона, где отсутствуют сельскохозяйственные фермы, заражение этим заболеванием не возможно.
«Заражение лихорадкой Ку происходит не только от укуса клещей, но и воздушно-пылевым путем. Например, при употреблении зараженных продуктов, при вдыхании частичек микроорганизма. В Ростове, как и в других крупных городах, нет животных, которые могут быть носителями этой инфекции. Следовательно, и клещи однозначно не перенесут лихорадку Ку», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Однако, по словам собеседника, совсем иное дело в лесостепных зонах, где присутствует скот.
«Если придется оказаться в таких условиях, то все продукты надо не только мыть, но и кипятить. А от пищи неизвестного происхождения и вовсе следует отказаться. В период активности клещей — вплоть до сентября, пока тепло, нужно находится в одежде, закрывающей все тело», — рекомендует доктор.
Медики подчеркивают, что лихорадка Ку опасна поражением различных органов. Но она, как правило, легко лечится антибиотиками. Главное, не забывать про главную особенность — инкубационный период заболевания лихорадкой Ку составляет две недели.
Это особенно нужно помнить тем, кто две недели назад побывал в степных районах или в местах природы, а потом столкнулся с внезапным повышением температуры.
«По статистике, от лихорадки Ку из 100 человек погибает один. Люди с крепким иммунитетом и вовсе потемпературят и выздоравливают сами без особого лечения. Мишенью для лихорадки Ку являются люди с хроническими болезнями и любыми иммунодефицитами. Например, онкопациенты, проходящие курс лечения химиопрепаратами», — уточняет доктор.
По словам врача, если заражение произошло аэрозольно-пылевым путем, то, вероятнее всего, человек столкнется с пневмонией. Если инфицирование спровоцировал укус клеща, то могут быть другие варианты осложнений. Поэтому после посещения лесостепных зон насторожить должна высокая температура до 40 градусов и признаки интоксикации. В их числе — головная боль, боль в горле, а также мышцах и суставах.
Ранее RostovGazeta сообщала, как оказать первую помощь при укусе клеща.