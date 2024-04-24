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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Ростове-на-Дону день Победы пройдет без салюта

В Ростове-на-Дону день Победы пройдет без салюта

24 апреля 2024, 10:45
Фото: DONLAND.RU
В Ростове-на-Дону день Победы пройдет без салюта
В Ростове-на-Дону во всю идет планирование празднования Дня Победы. Губернатор Василий Голубев подметил, что мероприятие пройдет без фейерверка на Театральной площади.

В данный момент использование одного из самых зрелищных атрибутов праздника — салюта под вопросом. Губернатор подчеркивает, что если все-таки и решат запускать салют, то это будет решение Министерства обороны. Ведомство запускает салют на левом берегу, в центре города его точно не будет.

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По предположению Василия Голубева, несмотря на ограничения в использовании фейерверков, ростовчане все равно не смогут удержаться и будут запускать «стрелять» [прим. ред. фейерверки] самостоятельно.

Напомним, что в Ростовской области запрет на фейерверки продлится до 7 мая

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Салют#Парад победы
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