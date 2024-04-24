В Ростове-на-Дону день Победы пройдет без салюта

В данный момент использование одного из самых зрелищных атрибутов праздника — салюта под вопросом. Губернатор подчеркивает, что если все-таки и решат запускать салют, то это будет решение Министерства обороны. Ведомство запускает салют на левом берегу, в центре города его точно не будет.