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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Ростове-на-Дону утвердили спецзону для экспериментальной авиации

В Ростове-на-Дону утвердили спецзону для экспериментальной авиации

24 апреля 2024, 15:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону создали новую территориальную зону для аэродрома экспериментальной авиации, сообщили в горадминистрации.

Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Думы. На нем депутаты добавили изменения в правила землепользования и застройки донской столицы.

Так, была сформирована территориальная зона размещения объектов спецназначения. Она необходима для эксплуатации аэродрома экспериментальной авиации.

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Кроме того, ввели новую территориальную зону комплексного развития территорий. В этом случае речь идет о территории бывшего аэропорта, которую планируется застроить домами и социальными объектами.

До этого стало известно, когда могут возобновить работу аэропорта Платов. Он не функционирует с 2022 года.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Аэродром#Экспериментальная авиация
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