В Ростове-на-Дону утвердили спецзону для экспериментальной авиации

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Думы. На нем депутаты добавили изменения в правила землепользования и застройки донской столицы.
Так, была сформирована территориальная зона размещения объектов спецназначения. Она необходима для эксплуатации аэродрома экспериментальной авиации.
Кроме того, ввели новую территориальную зону комплексного развития территорий. В этом случае речь идет о территории бывшего аэропорта, которую планируется застроить домами и социальными объектами.
До этого стало известно, когда могут возобновить работу аэропорта Платов. Он не функционирует с 2022 года.