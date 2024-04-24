Власти пообещали не выключать горячую воду в Ростове из-за ремонта теплосетей

Для минимизации дискомфорта жителей во время реконструкции, в межотопительный период будут установлены временные сети горячего водоснабжения на основных участках протяженностью более 7,5 километра. Это позволит обеспечить бесперебойное предоставление услуги горячего водоснабжения в течение времени перекладки и реконструкции сетей.