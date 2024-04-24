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Updated Сегодня, 18:24

Во время масштабная реконструкция теплосетей не будут отключать воду

Власти пообещали не выключать горячую воду в Ростове из-за ремонта теплосетей

24 апреля 2024, 18:10
Фото: 1MI
Во время масштабная реконструкция теплосетей не будут отключать воду
В Ростове-на-Дону и Волгодонске запланирована масштабная реконструкция сетей горячего водоснабжения, затрагивающая сотни тысяч жителей обоих городов, эту тему обсудили в ходе заседания регионального правительства.

Для минимизации дискомфорта жителей во время реконструкции, в межотопительный период будут установлены временные сети горячего водоснабжения на основных участках протяженностью более 7,5 километра. Это позволит обеспечить бесперебойное предоставление услуги горячего водоснабжения в течение времени перекладки и реконструкции сетей.

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В рамках проекта будет также организована скоординированная работа городских служб, чтобы минимизировать возможные перебои в подаче воды.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону утвердили спецзону для экспериментальной авиации.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Реконструкция#Водоснабжение#Теплосети
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