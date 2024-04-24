В Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физ

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Сообщается, 12-летний мальчик учился в одной из школ города Донецка. Во время обычного урока физкультуры на спортивной площадке подросток внезапно почувствовал себя плохо и упал без сознания.
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть подростка.
С целью тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам халатности, предусмотренной ч. 2 ст. 293 УК РФ.
В рамках расследования следователи допрашивают свидетелей, педагогический состав школы.
Также истребована медицинская документация о состоянии здоровья ребенка и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин и обстоятельств трагедии.
Ранее стало известно, что Голубев отругал чиновников из-за центра хирургии в Ростове.