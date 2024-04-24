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Дело о халатности возбудили в Ростовской области из-за гибели ребенка на уроке

В Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физ

24 апреля 2024, 15:53
Фото: 1MI

Дело о халатности возбудили в Ростовской области из-за гибели ребенка на уроке

Следком в Донецке проверяет ситуацию с трагической гибелью 12-летнего мальчика во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города, сообщили в ведомстве.

Сообщается, 12-летний мальчик учился в одной из школ города Донецка. Во время обычного урока физкультуры на спортивной площадке подросток внезапно почувствовал себя плохо и упал без сознания.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть подростка.

С целью тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам халатности, предусмотренной ч. 2 ст. 293 УК РФ.

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В рамках расследования следователи допрашивают свидетелей, педагогический состав школы.

Также истребована медицинская документация о состоянии здоровья ребенка и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

Ранее стало известно, что Голубев отругал чиновников из-за центра хирургии в Ростове.

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#Наталья Романова#Школа#Халатность#Донецк#Медицина#Судебно-медицинская экспертиза#Уголовное дело#Физкультура#Причины#Следствие#Гибель#Обстоятельства#Допрос#Свидетели
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