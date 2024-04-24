В Ростовской области взлетели цены на хлеб

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как сообщают специалисты, за три месяца 2024 года цены на хлеб выросли от 15 до 30 процентов. Больше всего не повезло таким областям как Московская, Ленинградская, Свердловская и Кемеровская. Именно здесь цены увеличились больше всего. Ростовской области дела обстоят лучше, так как стоимость изменилась не значительно относительно других частей России.
Главной причиной роста цены на хлеб называют увеличение затрат на логистику. Теперь перевозки составляют до 30% в себестоимости. Однако министерство сельского хозяйства спешит успокоить россиян. Ведь в рамках инфляционных изменений годовой рост отпускной стоимости хлеба остается низким. Тем не менее средняя стоимость пшеничного хлеба составляет около 62 рублей, а ржаного примерно 55 рублей.
Напомним, что ранее стало известно от каких продуктов придется отказаться из-за роста цен.