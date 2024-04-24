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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Цены на хлеб в России выросли на 15% за 2024 год

В Ростовской области взлетели цены на хлеб

24 апреля 2024, 12:04
Фото: 1MI
Цены на хлеб в России выросли на 15% за 2024 год
По всей России, в том числе и в Ростовской области, цены на хлеб взлетели более чем на 15% с начала 2024 года, по исследованию Национального союза хлебопечения.

Как сообщают специалисты, за три месяца 2024 года цены на хлеб выросли от 15 до 30 процентов. Больше всего не повезло таким областям как Московская, Ленинградская, Свердловская и Кемеровская. Именно здесь цены увеличились больше всего. Ростовской области дела обстоят лучше, так как стоимость изменилась не значительно относительно других частей России.

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Главной причиной роста цены на хлеб называют увеличение затрат на логистику. Теперь перевозки составляют до 30% в себестоимости. Однако министерство сельского хозяйства спешит успокоить россиян. Ведь в рамках инфляционных изменений годовой рост отпускной стоимости хлеба остается низким. Тем не менее средняя стоимость пшеничного хлеба составляет около 62 рублей, а ржаного примерно 55 рублей.

Напомним, что ранее стало известно от каких продуктов придется отказаться из-за роста цен.

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