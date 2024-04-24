В Ростовской области взлетели цены на хлеб

Как сообщают специалисты, за три месяца 2024 года цены на хлеб выросли от 15 до 30 процентов. Больше всего не повезло таким областям как Московская, Ленинградская, Свердловская и Кемеровская. Именно здесь цены увеличились больше всего. Ростовской области дела обстоят лучше, так как стоимость изменилась не значительно относительно других частей России.