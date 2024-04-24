В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По информации канала, убийство произошло в ночное время в селе Кагальник. Здесь 32-летний мужчина зашел в дом на улице Свободы, где проживала его бывшая девушка.
«Она в этот момент была с новым парнем. В порыве ревности подозреваемый набросился на любовников и убил их ножом», — уточняет канал.
Отмечается, что нападавший ранее был судим за разбой. Официальной информации об убийстве пока не было, она уточняется.
Ранее жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери.
До этого подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в донском регионе.