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Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем

В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем

24 апреля 2024, 08:50
Фото: 1MI
В Ростовской области жестоко расправились над девушкой и парнем

Подозреваемого в жестокой расправе над двумя жителями ищут в Ростовской области

В Ростовской области идет розыск мужчины, которого подозревают в убийстве двух человек, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, убийство произошло в ночное время в селе Кагальник. Здесь 32-летний мужчина зашел в дом на улице Свободы, где проживала его бывшая девушка.

«Она в этот момент была с новым парнем. В порыве ревности подозреваемый набросился на любовников и убил их ножом», — уточняет канал.

Жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери
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Отмечается, что нападавший ранее был судим за разбой.Отмечается, что нападавший ранее был судим за разбой.
Отмечается, что нападавший ранее был судим за разбой.
Фото: ТГ-канал don_mash

Отмечается, что нападавший ранее был судим за разбой. Официальной информации об убийстве пока не было, она уточняется.

Ранее жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери.

До этого подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Девушка#Парень#Происшествия
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