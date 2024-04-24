В Сеть попало видео с выпрыгивающими из вертолета спасателями в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Видео с тренировок было опубликовано в официальном телеграм-канале экстренного ведомства.
На кадрах видно, как специалисты спускаются с борта Ми-8 на землю с помощью специальных тросов. При этом сам вертолет находится на сравнительно небольшой высоте над поверхностью. Учения проходили в Багаевском районе Ростовской области.
«Спуски выполнили с борта Ми-8. Так пилотов и спасателей готовят к работам по эвакуации пострадавших в труднодоступных местах, куда не может приземлиться вертолет. Это особенно актуально в период природных пожаров и паводков», — пояснили в МЧС.
Отработка подобных навыков крайне важна для спасателей, ведь им часто приходится действовать в сложных условиях, когда нет возможности совершить посадку воздушного судна. Умение быстро и безопасно десантироваться из вертолета может стать решающим фактором при проведении экстренных спасательных операций.
Ранее стало известно, что ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену.