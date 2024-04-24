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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Спасатели без парашютов десантировали в Ростовской области

В Сеть попало видео с выпрыгивающими из вертолета спасателями в Ростовской области

24 апреля 2024, 17:42
Фото: 61.mchs.gov.ru
Спасатели без парашютов десантировали в Ростовской области

Спасатели без парашютов десантировали в Ростовской области

Сотрудники МЧС Ростовской области провели масштабные учения, отработав технику беспарашютного десантирования из вертолета, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Видео с тренировок было опубликовано в официальном телеграм-канале экстренного ведомства.

На кадрах видно, как специалисты спускаются с борта Ми-8 на землю с помощью специальных тросов. При этом сам вертолет находится на сравнительно небольшой высоте над поверхностью. Учения проходили в Багаевском районе Ростовской области.

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Видео с тренировок было опубликовано в официальном телеграм-канале экстренного ведомства.
Видео: 61.mchs.gov.ru
«Спуски выполнили с борта Ми-8. Так пилотов и спасателей готовят к работам по эвакуации пострадавших в труднодоступных местах, куда не может приземлиться вертолет. Это особенно актуально в период природных пожаров и паводков», — пояснили в МЧС.

Отработка подобных навыков крайне важна для спасателей, ведь им часто приходится действовать в сложных условиях, когда нет возможности совершить посадку воздушного судна. Умение быстро и безопасно десантироваться из вертолета может стать решающим фактором при проведении экстренных спасательных операций.

Ранее стало известно, что ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену.

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#Наталья Романова#Видео#Ростовская область#Пожары#МЧС#Спасатели#Учения#Вертолет#Пострадавшие#Паводки
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