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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Платные парковки с 2027 году в Ростове могут передать в муниципальную собственность

Власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки

24 апреля 2024, 18:28
Фото: Изображение Midjourney
Платные парковки с 2027 году в Ростове могут передать в муниципальную собственность
В Ростове-на-Дону готовятся к переходу системы платных парковок под муниципальное управление.

Как пишет издание «Ведомости Юг», это связано с завершением в 2027 году контракта с компанией «Ростовское парковочное пространство», которая сейчас занимается обслуживанием платных стоянок.

По словам директора городского департамента автомобильных дорог Дениса Водопьянова, после окончания соглашения все наработки и интеллектуальные системы будут переданы в собственность администрации Ростова. Дальнейшее функционирование парковок планируется осуществлять силами муниципалитета, возможно, с привлечением подрядной организации.

В настоящее время компания «Ростовское парковочное пространство» возвращает в городской бюджет 15% от общей выручки. Кроме того, штрафы за неоплату парковки также поступают в казну.

По данным властей, в 2023 году доходы от этого источника составили 55 миллионов рублей, из которых 52 миллиона пришлись на штрафы, а 3,4 миллиона — на выплаты от подрядчика.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону утвердили спецзону для экспериментальной авиации.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Парковочные места#Доходы#Администрация Ростова#Выручка#Городской бюджет#Муниципалитет
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