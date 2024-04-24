Власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Как пишет издание «Ведомости Юг», это связано с завершением в 2027 году контракта с компанией «Ростовское парковочное пространство», которая сейчас занимается обслуживанием платных стоянок.
По словам директора городского департамента автомобильных дорог Дениса Водопьянова, после окончания соглашения все наработки и интеллектуальные системы будут переданы в собственность администрации Ростова. Дальнейшее функционирование парковок планируется осуществлять силами муниципалитета, возможно, с привлечением подрядной организации.
В настоящее время компания «Ростовское парковочное пространство» возвращает в городской бюджет 15% от общей выручки. Кроме того, штрафы за неоплату парковки также поступают в казну.
По данным властей, в 2023 году доходы от этого источника составили 55 миллионов рублей, из которых 52 миллиона пришлись на штрафы, а 3,4 миллиона — на выплаты от подрядчика.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону утвердили спецзону для экспериментальной авиации.