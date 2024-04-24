Зарплаты водителей в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей

Эксперты рассказали, что в регионе активно растет спрос на соискателей в сфере транспорта и логистики. Средняя зарплата в этом сегменте рынка труда составляет 153 730 рублей. Только за месяц предлагаемый доход вырос на 4%, а за год — на 47%. Сами соискатели также активно идут в отрасль транспорта и логистики. За последний месяц конкуренция за соискателя снизилась на 1%.