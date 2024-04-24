Зарплаты водителей в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Эксперты рассказали, что в регионе активно растет спрос на соискателей в сфере транспорта и логистики. Средняя зарплата в этом сегменте рынка труда составляет 153 730 рублей. Только за месяц предлагаемый доход вырос на 4%, а за год — на 47%. Сами соискатели также активно идут в отрасль транспорта и логистики. За последний месяц конкуренция за соискателя снизилась на 1%.
Остро не хватает в Ростовской области токарей. Конкуренция за соискателя выросла за месяц на 15%, а за год — на 27%. Средняя предлагаемая токарю зарплата составляет 81 997 рублей, на 2% больше чем месяцем ранее. За год же доход токарей вырос на 39%.
Есть и сегменты рынка труда, где, наоборот, соискатели активно борются за внимание работодателя. Например, в сфере фитнеса и салонов красоты кандидатов больше, чем вакансий. Средняя зарплата на должности тут составляет 49 859 рублей — лишь на 1% больше, чем месяцем ранее.
Ранее эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области.