Зоолог рассказал, стоит ли бояться новых вирусов от комаров и клещей в Ростове

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Напомним, что Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, которые переносят комары. И 14 вирусов, которые переносят клещи.
«Однако остается открытым главный вопрос. Эти вирусы появились недавно или они всегда были у кровососущих, но их никто не искал или не исследовал? Я не исключаю, что комары всю свою историю переносят эти вирусы. Но для человека они не представляют опасности», — делится мнением Александр Евсюков.
Спикер разъясняет, что выявление новых вирусов, которые могут передавать кровососущие людям — это тема для дальнейших исследований. Но даже если окажется, что новые вирусы не опасны людям, зоолог все равно рекомендует ростовчанам защищаться от укусов.
«Дело в том, что кровососущие переносят много заболеваний, которые представляют серьезную опасность. Например, из-за укуса комара можно заболеть Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, туляремией и рядом других болезней», — отмечает эксперт.
Однако, по словам собеседника, ряд заболеваний, которые переносят кровососущие, могут не представлять опасности для здорового человека. Однако при ослабленном иммунитете, они способны нанести серьезный вред здоровью.
«Я рекомендую ростовчанам всегда защищаться от укусов клещей и комаров. Например, репеллентами. И, конечно же, надо стараться не посещать места, где много комаров. Их личинки в основном обитают в воде. Возле водоемов с медленным течением или его отсутствием комаров всегда много. Поэтому пребывания в таких местах лучше избегать», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростовской области больше всего клещей.