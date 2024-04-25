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Следком России будет расследовать смерть школьника из Ростовской области

Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре на Дону

25 апреля 2024, 08:44
Фото: 1MI
Следком России будет расследовать смерть школьника из Ростовской области
Стало известно, что в Центральный аппарат Следственного комитета России передадут доклад о расследовании обстоятельств смерти школьника из Ростовской области.

Напомним, что 24 апреля в одном из учебных заведений города Донецка в Ростовской области 12-летний школьник находился на спортивной площадке во время урока по физической культуре. Выполняя упражнения, он почувствовал недомогание и потерял сознание. Очевидцы говорят, что ребенок остановился и просто наклонился завязать шнурки, но внезапно упал без чувств. К моменту приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался. Врачи констатировали смерть.

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По данному делу возбужденно уголовное дело по признакам преступления по части 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Центральный аппарат СКР обязал исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о расследовании главе ведомств Александру Бастрыкину.

Ранее появилась информация о том, что школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Донецк#Смерть#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Следствие
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