Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре на Дону

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Published Сегодня, 08:44
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Напомним, что 24 апреля в одном из учебных заведений города Донецка в Ростовской области 12-летний школьник находился на спортивной площадке во время урока по физической культуре. Выполняя упражнения, он почувствовал недомогание и потерял сознание. Очевидцы говорят, что ребенок остановился и просто наклонился завязать шнурки, но внезапно упал без чувств. К моменту приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался. Врачи констатировали смерть.
По данному делу возбужденно уголовное дело по признакам преступления по части 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Центральный аппарат СКР обязал исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о расследовании главе ведомств Александру Бастрыкину.
Ранее появилась информация о том, что школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори.