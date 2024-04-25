Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре на Дону

Напомним, что 24 апреля в одном из учебных заведений города Донецка в Ростовской области 12-летний школьник находился на спортивной площадке во время урока по физической культуре. Выполняя упражнения, он почувствовал недомогание и потерял сознание. Очевидцы говорят, что ребенок остановился и просто наклонился завязать шнурки, но внезапно упал без чувств. К моменту приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался. Врачи констатировали смерть.