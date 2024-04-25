«Было очень громко»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Ростовчане рассказали, что услышали один хлопок, что их сильно встревожило. По их словам, звук был в различных территориях города.
В соцсетях появились различные предположения о причинах, но чаще всего говорилось о том, что мог пролететь самолет. Дело в том, что появляется шум при переходе на сверхзвук.
«Очень обычный звук. Просто над городом стараются не летать. Тут может над окраиной пролететь была необходимость», — заявили горожане.
«Да, потом хлопок было слышно, словно взрыв», — говорится в комментариях.
«Громкий очень был звук», — сообщили ростовчане. Добавим, что никакой официальной информации не поступало, она уточняется.
Ранее власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов.