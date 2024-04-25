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Ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

«Было очень громко»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

25 апреля 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney

Ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

В Ростове-на-Дону вечером в среду, 24 апреля, раздался звук, напоминающий взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

Ростовчане рассказали, что услышали один хлопок, что их сильно встревожило. По их словам, звук был в различных территориях города.

В соцсетях появились различные предположения о причинах, но чаще всего говорилось о том, что мог пролететь самолет. Дело в том, что появляется шум при переходе на сверхзвук.

Власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов
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«Очень обычный звук. Просто над городом стараются не летать. Тут может над окраиной пролететь была необходимость», — заявили горожане.

«Да, потом хлопок было слышно, словно взрыв», — говорится в комментариях.

«Громкий очень был звук», — сообщили ростовчане. Добавим, что никакой официальной информации не поступало, она уточняется.

Ранее власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Взрыв#Самолет#Горожане
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