Число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года

С начала 2024 года из-за ям в Ростове произошло 37 ДТП. Примечательно, что за тот же период прошлого года выбоины стали причинами лишь 10 аварий. Donnews пишет, что число ДТП может быть еще больше, так как не все водители обращаются в ГИБДД для официального оформления происшествия.