Число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
С начала 2024 года из-за ям в Ростове произошло 37 ДТП. Примечательно, что за тот же период прошлого года выбоины стали причинами лишь 10 аварий. Donnews пишет, что число ДТП может быть еще больше, так как не все водители обращаются в ГИБДД для официального оформления происшествия.
В Госавтоинспекции рассказали, что за первый квартал 2024 года зафиксировали более тысячи дефектов на дорогах.
Ямы давно являются одной из важнейших проблем дорожного хозяйства в Ростове. В этом году власти анонсировали масштабный ремонт дорог в городе. Также в Ростове введут ограничение на въезд в город грузовиков в летнее время. Фуры могут продавливать асфальт в жаркую погоду и провоцировать образование выбоин.